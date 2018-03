Deze twee 9/11-brandweermannen zijn 17 jaar later vlak na elkaar gestorven aan de gevolgen van hun heldendaad

Zeventien jaar na datum blijft de aanslag van 9/11 levens eisen. Thomas Phelan en Keith Young, beide first responders op Ground Zero, zijn daags na elkaar overleden aan kanker. Beide ziektes zijn direct te linken aan de toxische rook en het stof dat vrijkwam nadat de torens instortten. Ze zijn helaas al één van velen, maar gevreesd wordt dat het aantal 9/11-gerelateerde overlijdens binnenkort fel zal stijgen. Beide torens zaten vol asbest, en kankers ten gevolge van blootstelling aan het kankerverwekkende isolatiemateriaal steken veelal pas 15 jaar later de kop op.

Thomas Phelan en Keith Young zijn overleden aan de gevolgen van de terreurdaad die het Amerikaanse continent, nu 17 jaar later, op zijn grondvesten deed daveren. Hun namen worden niet bijgezet op de lijst met 2.977 officiële slachtoffers, maar het is overduidelijk dat de ziekte van beide mannen een direct gevolg is van de toxische rook en stof die ze wekenlang ingeademd hebben.

Thomas Phelan Foto: UFANYC

Phelan en Keith zijn volgens de Uniformed Firefighters Association of Greater New York (UFANYC) intussen al de 172e en 173e brandweermannen die zijn overleden aan de gevolgen van 9/11, sinds het begin van het jaar zijn er hen al zeven hen voorgegaan. Geschat wordt dat één op acht brandweermannen die op Ground Zero heldendaden verricht hebben, af te rekenen zullen krijgen kanker. 99 procent van alle brandweerlui die daar gewerkt hebben ademhalingsproblemen.

Als iedereen vluchtte, stond Phelan klaar met zijn schip

Phelan was op 9/11 nog geen brandweerman, maar zijn heldendaad was daarom niet minder groots. Hij was aan slag als kapitein van een ferry tussen Manhattan en Liberty Island. Kort na de aanslag werden alle toegangsweg van en naar Manhattan hermetisch afgesloten, de enige uitweg was per boot. Wat volgde was de grootste evacuatie per boot sinds operatie Dynamo, tijdens Wereldoorlog II in de slag om Duinkerke. Toen werden 330.000 Britse soldaten geëvacueerd, na 9/11 moesten 500.000 van het eiland raken.

De ereghaag voor Phelan, tijdens zijn begrafenis in Brooklyn. Foto: AFP

Dagenlang heeft Phelan honderden mensen geëvacueerd, eens zijn schip uitgeladen zat het op terugweg naar Manhattan tot aan de nok vol first responders en noodmaterieel. “Terwijl iedereen het eiland probeerde te ontvluchten, was Thomas daar ter plaatse om te helpen”, vertelt een vriend van Phelan aan ny1.com. “En weet je wat het meest bewonderenswaardige was? Hij heeft er nooit over opgeschept. Je zou nooit geraden hebben wat Thomas gedaan heeft.”

Na het traumatische incident ging hij aan de slag bij de brandweer van New York, waar hij terug het water opging, als piloot van een brandweerschip.

Phelan kreeg zijn diagnose slechts twee maanden geleden. Hij had kort voordien nog een zijn beste tijd ooit neergezet tijdens een marathon, maar zijn doodvonnis was getekend: longkanker.

Hij overleed op 16 maart en kreeg op zijn begrafenis in Brooklyn een erehaag van ruim honderd brandweerlui. De commandant van UFANYC zei dat Phelan al 25 jaar een vriend was. “Thomas was een heel getalenteerde, hele vriendelijke man met een werkelijk goede inborst”. Op Twitter zei de burgemeester van New York, Bill de Biaso, dat de “heldendaden van Phelan honderden levens gered hebben”.

De kist van Phelan werd gedragen door brandweerlui. Foto: AFP

Keith Young

Young begon zijn carrière bij de brandweer in 1998. Hij was gestationeerd in Midwood, Brooklyn. Hij heeft voornamelijk gewerkt tijdens de berging- en reddingswerken op Ground Zero, daags en weken na de terreuraanval. Hoewel er tijdens die bergingsoperatie geen brandweermannen omkwamen werd de indirecte tol van 9/11 snel voelbaar. Veertien maanden na de aanval, beroofde brandweerman Gary Celentani zich van het leven, bij de 343 brandweermannen die omgekomen waren tijdens de aanslag, zaten veel van zijn vrienden. De druk en het trauma waren gewoon te groot.

Foto: AFP

Young kreeg zijn eerste kankerdiagnose in 2015. Drie jaar eerder was hij zijn vrouw Beth al verloren aan de gevolgen van borstkanker. Hij ging toen onder het mes om een grote tumor in zijn onderbuik te laten verwijderen. Kort daarna ging hij met pensioen, maar uiteindelijk stierf hij op 17 maart, een dag na Phelan, aan de gevolgen van kanker. Hij werd amper 53.

Op Facebook schreef zijn dochter Kaley dat haar vader “zo hard is blijven vechten en is blijven geloven in mirakels”. “Er zijn bijzonder veel adjectieven die mijn vader kunnen beschrijven: grappig, slim, lief. Hij was een ongelooflijke man”. Young werd zaterdag begraven, hij laat twee dochters en een zoon na.

Sluipend gif

Volgens het Centers for Disease Control and Prevention, het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, hebben sinds 9/11 ruim 70.000 mensen een aanvraag ingediend voor medische steun ten gevolge van de aanval. De meest voorkomende klachten en ziektes zijn chronisch hoesten, astma, kanker en depressie.

Foto: BELGAIMAGE

Die steun is ook verankerd in de wet, met name in de Zadroga Act , genoemd naar een agent die overleed aan een longziekte ten gevolge van het toxische stof en rook die vrijkwam tijdens de aanslag. Intussen werd dankzij de wet al 3.3 mijard dollar uitbetaald aan slachtoffers.

Gerard Fitzgerald, een woordvoerder van de New Yorkse brandweervakbond, vreest dat die getallen binnenkort de lucht in kunnen schieten omdat het aantal asbest gerelateerd kankers binnenkort enorm hard kan stijgen.

Kankers die het gevolg zijn van blootstelling aan asbest manifesteren zich veelal pas vijftien jaar na blootstelling. “We zijn het levende bewijs van de effecten van 9/11, van die toxische soep die we ingeademd hebben”, aldus Fitzgerald.

“Vaak gaat die gedachte door mijn hoofd, ben ik de volgende? Zit het in mij? Ik probeer er niet aan te denken, want zo kan je niet leven.”