Courtois snoert zijn critici stevig de mond: “Wat kennen zij van keepen?”

Thibaut Courtois verliet eerder op de dag het trainingskamp van de Rode Duivels met last aan de hamstrings. Voor hij terug naar Londen vertrok ging de nationale nummer één dieper in op de kritiek die hij de afgelopen weken te verduren krijgt. “Experts zoals Van Gaal zeggen wat beter moet, maar ze kennen niets van keepen.”

Chelsea is met een voorlopige vijfde plaats niet aan zijn beste seizoen bezig. De kritiek voor The Blues was niet mals en ook Thibaut Courtois kreeg er stevig van langs over het Kanaal. “Zogenaamde experts zeggen wat ik beter moet doen, maar eigenlijk kennen ze niets van keepen. Iemand als Van Gaal praat beter niet over doelmannen.”

De Chelsea-doelman vindt de manier waarop kritiek werd gegeven overdreven. “Als speler kan je gehypet worden (zoals in zijn tijd bij Atletico, nvdr.). Een gewone redding wordt dan een fantastische redding. Maar de reddingen die ik nu doe zijn nog altijd goed, al worden ze minder in de verf gezet. Dat is perceptie en die kan ik moeilijk doorbreken. Maar ik ben sterk genoeg om me boven die kritiek te zetten. Ik weet dat ik momenteel goed bezig ben en ik groei naar mijn topvorm voor het WK.”

Lachen met grappen

In de Champions League werd Chelsea eruit geknikkerd door Chelsea. Messi gaf toen het nekschot met twee doelpunten door de benen van Courtois. Op sociale media gingen spottende berichten viraal. “Ik kan wel lachen met die grappen”, zegt de doelman. “Na de match stuurde ik zelfs enkele foto’s naar mijn vrienden en vroeg ik ze of ze een netje voor me hadden. Met de scheldwoorden kon ik iets minder lachen, maar ik werk hard om te verbeteren.”

Foto: rr