Oud-kolonel: “Regering besliste op basis van achterhaalde en onvolledige informatie”

De regering heeft zich bij haar beslissing om de F-16”s te vervangen, gebaseerd op onvolledige en achterhaalde informatie. Dat heeft oud-kolonel Roger Housen van de Landcomponent zondag verklaard in De Zevende Dag, nadat hij de studie uit 2015 die door legerexperten werd opgesteld, tegen het licht heeft gehouden. Kamerlid Karolien Grosemans (N-VA) ontkende dat in die nota fouten staan.

In het dossier over de vervanging van de F-16”s, raakte de bal deze week aan te rollen toen studies opdoken van Lockheed Martin waaruit zou blijken dat de F-16”s zes jaar langer in de lucht kunnen blijven. Een aantal topmilitairen zou die informatie hebben achtergehouden voor minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

De minister zelf gaf aan dat hij de piste van de levensduurverlenging zelf had laten onderzoeken door Defensiespecialisten. Op basis van die studie van november 2015 werd beslist die piste te verlaten en nieuwe gevechtstoestellen aan te kopen, onder meer door de vooropgestelde meerkost van 2,2 miljard euro.

In De Zevende Dag op Eén stelde oud-kolonel Housen van de Landcomponent dat hij samen met experten die studie tegen het licht heeft gehouden. “Het schijnt ons toe dat een reeks gegevens op zijn minst voor discussie vatbaar zijn, of er zelfs fouten in staan”, stelde Housen. De piste van de leasing wordt niet als valabel alternatief naar voren gehaald en er wordt niet verwezen naar het lopende moderniseringsprogramma, luidde het.

Housen gelooft ook dat de beslissing om een aanbesteding te lanceren voor de vervanging van de F-16”s uit maart vorig jaar, gebaseerd is op gegevens die “compleet achterhaald” waren.

“Opgesteld door experten”

Kamerlid Grosemans gelooft niet dat er fouten in die nota staan. “Die werd opgesteld door mensen van Defensie die experten zijn”, stelde ze. Ook onderstreepte ze dat de studies van Lockheed Martin ”geen invloed hebben op de besluitvorming”, omdat het ”technische nota”s” zijn die kijken naar de ”metaalmoeheid van de carrosserie” van de F-16”s.

Tussen Grosemans en SP.A-voorzitter John Crombez ontstond nog een discussie over de leeftijd van de huidige F-16”s. De N-VA”ster houdt vol dat die bijna veertig jaar oud zijn en versleten. Crombez baseert zich op de nota”s van Lockheed Martin om dat te ontkennen. Ze zouden dateren van de periode tussen 1988 en 1991, waardoor ze hoogstens dertig jaar oud zouden zijn.

Grosemans blijft ook achter haar partijgenoot minister Vandeput staan. “Natuurlijk kan hij nog geloofwaardig beslissingen nemen”, stelde ze. “Hij is uiterst voorzichtig geweest in dit dossier.”