Burgemeester looft aankoopbonnen uit voor gouden tip die vandalen ontmaskert: “Dit crapuleuze gedrag moet stoppen”

Brakel - In de nacht van vrijdag 23 maart op zaterdag 24 maart hielden vandalen lelijk te keer in het gemeentelijk domein de Rijdtmeersen. Ze richtten er tal van vernielingen aan. Burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open VLD) looft een beloning uit voor de gouden tip, die de vandalen ontmaskert.

Voor de zoveelste keer gingen vandalen blind te keer in het gemeentelijk domein. Zaterdagochtend waren de sporen van hun vandlisme te zien. Een aanhangwagen werd in een gracht geduwd, een vuilnisbak uit de grond gerukt en zelfs de Finse piste moest eraan geloven.

Aanhangwagen

“Een aanhangwagen, vuilnisbak en de Finse piste waren ditmaal het doelwit van dit onbeschoft gezelschap”, zegt burgemeester Devleeschouwer. “Alle tips met betrekking tot deze wanpraktijken kunnen gemeld worden via het nummer 101. De gemeente Brakel voorziet in een beloning voor wie getuige is geweest van dit crapuleus gedrag en de gouden tip doorgeeft aan burgemeester en politie. Als beloning denken we aan aankoopbonnen of gratis toegangtickets.”

“Ongeveer om de drie weken krijgt De Rijdtmeersen vandalen over de vloer. Voorlopig wil ik geen oorzakelijk verband leggen met een schoolfuif in het jeugdcentrum. Maar we zullen zeker met de organisatoren van die fuif rond de tafel zitten. We doen ook een beroep op de burgerzin van onze inwoners. Ik kan me ook niet inbeelden dat ouders dergelijk gedrag van hun kinderen tolereren. Dat past toch in geen enkel opvoedingsprogramma? Ook verveling kan hier niet als reden worden opgegeven. Er was een fuif in het jeugdcentrum. Ga er met enkele vrienden naar toe, drink iets, dans eens, amuseer je op een positieve manier.”

Verplaatsbare camera’s

Het is ook nog te vroeg om het vandalisme te linken aan drugsgebruik. “In elk geval komt de aankoop van verplaatsbare camera’s weer een stap dichterbij. Toch kunnen we ook niet op elke hoek van De Rijdtmeersen een camera zetten. Het nieuwe sanitaire blok dat we op De Rijdtmeersen zullen plaatsen, zal enkel toegankelijk zijn via je de identiteitskaart.”

Maandag zal de eerste opdracht van de gemeentelijke technische dienst het opfrissen van De Rijdtmeersen zijn. “We willen niet dat de gevolgen van het vandalisme voor het publiek te merken zijn. Brakel mag er niet verwaarloosd bij liggen. Maar ons geduld raakt op. De vandalen moeten nu toch beginnen oppassen. Er komt beslist een einde aan hun feest”, besluit burgemeester Devleeschouwer.