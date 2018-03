Politie vindt volledig gezin dood terug in vakantieverblijf, maar staat voor een raadsel

De Amerikaanse Kevin Sharp (41), zijn vrouw Amy (38) en hun kinderen Sterling (12) en Adrianna (7) zijn dood teruggevonden in een appartementje in het Mexicaanse Akumal. De politie staat voor een raadsel, nu ze proberen te onderzoeken hoe en waarom de Sharps overleden zijn.

Op vrijdagochtend trokken enkele familieleden aan de alarmbel. Zij hadden de familie Sharp immers woensdag al opnieuw verwacht in hun thuisstad Creston in de Amerikaanse staat Iowa, na een droomreis naar het toeristische Akumal in Mexico. Na een zoektocht die viraal ging op sociale media, nam ook de politie contact op met de Mexicaanse autoriteiten.

Geen geweld, geen verzet, geen motief

De Sharps leken perfect gelukkig samen. Volgens hun omgeving is een poging tot (zelf)moord uitgesloten. Foto: REUTERS

Enkele plaatselijke agenten vonden zo de lichamen van de Sharps. Zowel vader als moeder, als hun jonge kinderen (12 en 7) hadden hun droomvakantie niet overleefd. Hun lichamen werden alle vier gevonden in het appartement waarin ze verbleven tijdens hun reis. Ongehavend, want volgens de eerste berichtgeving was er geen teken van geweld of verzet. Moord of zelfmoord bleek dus al meteen minder voor de hand liggend.

De familie van de Sharps blijft onthutst achter met heel veel vraagtekens. “Hoe kan het nu dat er vier perfect gezonde mensen gelijktijdig sterven?” klonk het. Zelf had het gezin ogenschijnlijk niet het gevoel gehad dat het in gevaar verkeerde, integendeel. Ze hadden donderdagmiddag nog met zijn vieren afgesproken met een bevriende familie aan het zwembad, maar daar waren ze nooit komen opdagen.

Een deel van het mysterie is al ontrafeld nu uit de autopsies blijkt dat elk lid van de familie gestikt zou zijn door een verhoogde aanwezigheid van gas in de lucht. Maar toch staat de politie voor een raadsel, want volgens de eerste onderzoeken was er niets mis met de gasinstallaties in het vakantieverblijf. Bovendien zouden er in het appartement ook geen tekenen aanwezig geweest zijn van CO-vergiftiging. Daarom hebben de autoriteiten een tweede onderzoek geëist door experts, in de hoop met hun bevindingen de situatie beter in te kunnen schatten.

Verhoogde waakzaamheid

Het bericht van de tragische dood van de familie Sharp volgt op een reeks waarschuwingen van de Amerikaanse staat: zij willen reizigers attent maken op de gevaren van reizen naar Mexico. Er zouden volgens the Milwaukee Journal Sentinel immers meer dan 150 klachten geweest zijn van toeristen die naar eigen zeggen onverwacht flauw vielen of heel ziek werden na één of twee drankjes in Mexicaanse luxeresorts in de streek rond Tulum, waar ook de Sharps op vakantie gingen. De Amerikaanse politie zou aan het uitzoeken zijn of die 150 toeristen bewust gedrogeerd worden of dat er problemen zijn met de veiligheidsvoorschriften in de Mexicaanse vakantieverblijven.