220 mopshonden treffen elkaar op café in de... Kattestraat: “Van een mopshond word je goedgezind”

Wetteren - Voor het eerst in België werd een pug-café gehouden. Organisator Tijl De Bock koos als locatie zaal Intermezzo in de Kattestraat in Wetteren.

In het tijdelijke café werden enkel mopshondjes toegelaten. Natuurlijk mochten ook de baasjes mee. Het werd een groot succes.

“Er waren 220 hondjes ingeschreven”, blikt De Bock terug. “We konden er gerust 500 ingeschreven hebben. De vraag was dus groter dan het aanbod. I had het succes van zo’n mopshondjescafé gezien in het buitenland. Omdat er in ons land geen gelijkaardig initiatief kwam, besloot ik om het zelf te doen. Ik kende de pug-gemeenschap wel al een beetje. Ik organiseer al een tijdje wandelingen met mopshonden. In een dag waren alle plaatsen bezet.”

Voor de mopshonden was een ‘speelweide’ ingericht waar ze met elkaar wat konden ravotten. De baasjes konden iets eten en drinken, ervaringen uitwisselen en er waren standjes met attributen. De bezoekers kregen ook een geschenkje. “Als iedereen tevreden is over de organisatie, zal er verwacht worden dat ik dit initiatief herhaal. Misschien kan ik dit driemaandelijks doen.”

De mopsgemeenschap blijkt toch hecht aan elkaar te hangen. “Een mens wordt goedgezind van een mopshond. Als ik eens een moeilijke dag had en ik ben vijf minuten bij mijn hond is mijn humeur helemaal opgeklaard. De baasjes vinden het ook leuk om elkaar te ontmoeten. Of zoiets ook zou lukken met bijvoorbeeld Duitse herders of chihuahua’s durf ik te betwijfelen.”