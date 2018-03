Duizenden Catalanen op straat na arrestatie Puigdemont, betogers clashen met politie

Duizenden Catalanen trekken zondag door de straten van Barcelona. Ze vragen de vrijlating van de separatistische Catalaanse leiders, onder wie oud-minister-president Carles Puigdemont, die zondag opgepakt werd in Duitsland. Voor de zetel van de Spaanse regering in de Catalaanse hoofdstad kwam tot kleine opstootjes met de politie.

De manifestanten zwaaien met de Catalaanse vlag en roepen slogans als ‘Vrijheid voor de politieke gevangenen’ en ‘Puigdemont president’, stelde een journalist van het Franse persagentschap AFP in de Catalaanse hoofdstad vast.

LEES MEER. Catalaanse ex-president Puigdemont opgepakt in Duitsland

De actievoerders reageren op een oproep van een separatistische groepering, het Comité voor de verdediging van de Catalaanse republiek, en trekken van de Ramblas, de bekende Barcelonese boulevard, naar de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Barcelona.

(lees verder onder de foto)

Foto: EPA-EFE

Ook bij de zetel van de Spaanse regering in Catalonië werd geprotesteerd. Daar stonden oproeppolitie klaar om de betogers tegen te houden. De spanning was er volgens lokale media te snijden en even kwam tot kleine opstootjes met de politie.

Tensión en la línea policial en la Delegación de Gobierno en Cataluña. Pequeñas cargas. @mossos identifica a un joven pic.twitter.com/md02ABYKK4 — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) March 25, 2018

Zondag vond ook in Brussel een solidariteitsactie plaats voor de gevangengenomen Catalaanse separatisten. Aan het Schumanplein, in het hart van de Europese wijk, daagden enkele tientallen Catalanen en sympathisanten op.

Wat vooraf ging

Puigdemont, die vrijwillig in ons land in ballingschap verbleef, is vanmorgen opgepakt in Duitsland. Dat gebeurde nadat het Spaanse Hooggerechtshof vrijdag nieuwe aanhoudingsbevelen uit tegen Puigdemont en vijf andere separatistische Catalaanse politici uitvaardigde.

Rechter Pablo Llarena van het Spaanse Hooggerechtshof bevestigde vrijdag de vervolging wegens rebellie van dertien Catalaanse separatisten, onder wie Puigdemont. Hij wordt onder meer vervolgd voor het organiseren van het referendum van 1 oktober 2017 over zelfbeschikking, hoewel dat verboden was en ondanks “het ernstige risico op gewelddadige incidenten”. Door dit nieuwste arrest worden bijna alle leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging geviseerd door het Spaanse gerecht.