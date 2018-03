Regenseizoen kan dodelijk ziekte weer doen uitbreken, VN waarschuwen voor nieuwe uitbraak van cholera in Jemen

In het licht van de humanitaire toestand in Jemen drie jaar na de escalatie van de burgeroorlog waarschuwen de Verenigde Naties voor een nieuwe terugkeer van cholera. De ziekte, die de voorbije jaren naar verluidt meer dan een miljoen mensen in het arme land besmette en die nu ingedamd leek, zal volgens de VN terugkeren.

“Het regenseizoen begint over enkele weken en zonder grote investeringen zullen de mensen en kinderen in Jemen opnieuw door cholera getroffen worden”, zei Geert Cappelaere, de regionale directeur van het VN-Kinderfonds Unicef, zondag in Amman.

In Jemen groeide een burgeroorlog uit tot een conflict met internationale spelers. De VN spreken van de grootste humanitaire crisis wereldwijd. Meer dan 22 miljoen mensen hebben dringend hulp nodig. Naast de cholera breidt ook difterie zich uit.

