Bezorgt pornoster Stormy Daniels met dit schijfje Trump rode kaken?

Stephanie Clifford, die als pornoactrice de naam Stormy Daniels gebruikt, heeft blijkbaar bewijzen van een vroegere affaire met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zei althans haar advocaat Michael Avenatti voorafgaand aan een interview van CBS met haar dat zondagavond (plaatselijke tijd) wordt uitgezonden.

Avenatti zette op Twitter een foto met een cd of dvd met de boodschap: “Als een beeld meer waard is dan 1.000 woorden, hoeveel is dit dan waard? ? ? ? “. Aan de zender CNN zei Avenatti dat de foto een waarschuwing voor Trump en zijn ploeg was.

Stephanie Clifford zegt dat ze in 2006 een affaire met Trump had, wat de president ontkent. Trumps advocaat Michael Cohen sloot voor de presidentsverkiezing van 2016 een overeenkomst met Clifford: hij betaalde haar 130.000 dollar in ruil voor haar stilzwijgen. Clifford voert nu aan dat deze overeenkomst niet geldig is omdat Trump zelf ze niet ondertekende. Ze trok naar een rechtbank in Californië.

