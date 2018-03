Stoeptegel vanaf viaduct door voorruit van auto gegooid

Een automobilist werd zondagochtend in alle vroegte in het Nederlandse Kerkrade vanaf een viaduct bekogeld. Nu blijkt hij een stoeptegel door zijn voorruit te hebben gekregen.

Aanvankelijk werd nog gedacht dat een steen naar de auto was geworpen. De politie neemt de zaak hoog op en spreekt van een poging tot doodslag. Wonder boven wonder raakte de bestuurder niet gewond.

Harde knal

Het incident gebeurde even voor zes uur op de Roderlandbaan. De automobilist, een 69-jarige man uit Duitsland, reed in de richting van de Nieuwstraat toen hij plotseling een harde knal hoorde. Binnen luttele seconden zag hij het glas door zijn auto vliegen.

Hevige schrik

Bekomen van de hevige schrik stopte de bestuurder even verderop aan de Roderlandbaan en ontdekte hij in zijn auto een trottoirtegel op de vloer.

De Nederlandse politie is op zoek naar getuigen.