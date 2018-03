Minstens 37 doden, onder wie elf kinderen, na zware brand in Russisch winkelcentrum

In een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo zijn zondag intussen al minstens 37 doden gevallen, waaronder elf kinderen. Er vielen 43 gewonden. Ook zijn nog zeker 69 mensen vermist, onder hen zijn 40 kinderen. Dat melden de hulpdiensten aan het Russische agentschap TASS. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de oorzaak van de brand.

De autoriteiten hebben meer dan 200 mensen geëvacueerd uit het bedrijvencomplex. Het vuur brak uit op de vierde verdieping van het centrum en zette een oppervlakte van 1.600 vierkante meter in as.

Klasje jonge kinderen op schooluitstap

Momenteel bestaat er nog grote onzekerheid over een klasje jonge kinderen die op uitstap waren met hun leerkracht. In totaal waren acht kinderen bij de leerkracht op het moment van de brand. Volgens sommige lokale media was de leerkracht een wandelingetje gaan maken en heeft hij de kinderen zonder toezicht alleen gelaten in de bioscoop. Het is niet geweten of het klasje de brand heeft kunnen ontvluchten.

Onduidelijkheid over oorzaak

Over de oorzaak van de brand bestaat nog veel onduidelijkheid. Sommige bronnen zeggen de brand ontstaan is in een binnenspeeltuin voor kinderen. Daar zou een trampoline in brand gevat hebben nadat een kind daar aan het spelen was met een aansteker. Andere bronnen maken melding van een kortsluiting. Nog andere bronnen zeggen dat de brand ontstaan is in de filmzaal van het winkelcomplex.

Blinde paniek

Volgens ooggetuigen was er blinde paniek onder de bezoekers terwijl het vuur zich razendsnel verspreidde, op social media zeggen andere getuigen dat het brandalarm niet in werking is getreden. Bezoekers van het complex kregen pas door dat er brand woedde nadat het hele complex gevuld was met rook.

Het winkelcentrum ligt in Kemerovo, een industriële stad in het centrum van Siberië.

Foto: AFP

Foto: REUTERS