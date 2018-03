Rode Duivels ontsnapten aan omkoopschandaal: “Ik kreeg 1 miljoen om wedstrijd van België te vervalsen”

De Belgische nationale voetbalploeg is dertig jaar geleden ontsnapt aan een omkoopschandaal. Toenmalig international Stéphane Demol onthulde dit weekend in La Dernière Heure dat hij indertijd een miljoen Belgische frank kreeg om een match van België te vervalsen. “Ik heb natuurlijk geweigerd om de match te verkopen en we hebben de partij uiteindelijk ook gewonnen.”

Demol speelde tussen 1986 en 1991 38 matchen bij de Rode Duivels en maakte deel uit van de selectie die in 1986 de halve finale bereikte op het wereldkampioenschap in Mexico. Maar de ex-speler van onder meer Standard en Toulouse vertelde niet of hij het aanbod kreeg om een WK-match te vervalsen. “1 miljoen (25.000 euro, nvdr.) kreeg ik aangeboden”, zei hij in een interview met La Dernière Heure. “Dan moest ik een internationale wedstrijd van de Belgen vervalsen. Dat miljoen was in het zwart, terwijl de premie die we bij winst zouden krijgen bruto 35.000 frank bedroeg. Ik heb natuurlijk geweigerd om de match te verkopen en we hebben de partij uiteindelijk ook gewonnen.”

“Ik heb tijdens mijn voetbalcarrière twee keer te maken gehad met extrasportieve fenomenen: doping en corruptie. Voor allebei heb ik categoriek geweigerd. Maar het bestaat wel en dan moet je sterk in je schoenen staan om het financiële voorstel naast je neer te leggen.”

Stéphane Demol Foto: Kms