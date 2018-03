Jeugdrechter slaat alarm: elke maand 3 zware jongens vrijgelaten wegens plaatsgebrek

Volgens de Antwerpse jeugdrechter Luk Versteylen maakte België alweer een “potsierlijke indruk” met de vrijlating van twee zware jongens vorige week, wegens plaatsgebrek in de jeugdinstelling van Everberg. Een van hen pleegde meteen nadien al nieuwe feiten. “Het was nooit zo erg als nu”, zegt Versteylen. “Als ik het vergelijk met vijf tot drie jaar geleden, gebeurde het nooit dat iemand naar huis gestuurd werd. Nu gaat het, alleen voor de provincie ­Antwerpen, om drie zware gevallen per maand.”

De maatschappij moet worden beschermd tegen deze jongeren, zegt Versteylen. Hij pleit voor structurele oplossingen. “Er is meer capaciteit nodig. De minister weet dat. Want bij elk voorval sturen we hem een brief.” Minister van Jongerenwelzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft intussen meer bedden beloofd in de jeugdinstellingen.

