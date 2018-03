Levenswerk van Jozef (88) krijgt tweede leven als piratenschip

Zele - Het levenswerk van Jozef Van Acker (88), een tweemaster, mag door de brandweer gebruikt worden om er een piratenschip van te maken dat zal schitteren tijdens de Roparundoortocht in het pinksterweekend.

Het thema voor de Roparundoortocht in Zele is piraten. Aan het Fonteinhof voor het gemeentehuis pronkt steevast een reuzegroot object rond het thema, gemaakt door de brandweer. En dit jaar zal dat een piratenschip zijn.

“Onze hoofdsponsor Dero Construct had ons laten weten dat het dit jaar niet meer voor de grote middelen zou kunnen zorgen”, legt ereluitenant Patrik Dauwe van de Zeelse brandweer uit. “Dero heeft meer dan tien jaar alles gesponsord, goed voor tienduizenden euro's aan materiaal en werkuren. Hiervoor kunnen we alleen maar dankbaar zijn. Maar toen we ons project voor dit jaar, het maken van een piratenschip, toch gingen voorstellen, liet Dero achteraf weten dat het nog iets in petto had. En dat was de boot van Jozef Van Acker, de schoonvader van de zaakvoerder van Dero Construct.”

De man werkte meer dan 25 jaar aan de tweemaster, maar heeft hem niet afgekregen. De tachtiger schenkt hem nu met plezier aan de brandweer. “Ik heb er jaren heel veel tijd in gestoken”, aldus Jozef. “Duizenden vijzen zijn er ingegaan. Het was mijn droom om hem nog af te werken, maar dat is niet gelukt. Er is nooit mee gevaren. Ik heb hem wel helemaal zelf ontworpen en van nul opgebouwd. Ik ben 88 en heb de kracht niet meer om eraan verder te doen. De beslissing om hem voor de Roparundoortocht te schenken aan de brandweer was niet moeilijk om te nemen. Die mannen gaan er iets moois van maken. Daar ben ik zeker van.”

Om de tweemaster uit de tuin van Jozef te krijgen, moest eerst de loods afgebroken worden. Dat gebeurde zaterdag. Donderdag komt een grote kraan het gevaarte met een romp van tien meter en een gewicht van zes ton ophalen. De boot zal op de koer van de kazerne worden omgebouwd tot een echt piratenschip dat over twee maanden zal pronken bij de doortocht van de estafetteloop.