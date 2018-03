Wereldrecord scoutsliedjes zingen? Dat werd hier gevestigd

Sint-Niklaas - De scouts van het district Klaas braken zondag op de Grote Markt het wereldrecord scoutsliedjes zingen. Bedoeling was niet om zo veel mogelijk liedjes te zingen, wel om met zo veel mogelijk mensen tegelijk een scoutslied te zingen.

Alleen scouts of oud-scouts die het liedje effectief konden meezingen, mochten meedoen. Het vorige wereldrecord stond op naam van MNM, dat met 996 deelnemers het record vestigde tijdens de Buitenspeeldag in Mechelen vorig jaar.

“Ze zongen toen ‘Vrolijke Vrienden’. Een leuk liedje, maar niet typisch scouts. Daarom kozen wij voor het ‘Avondlied’, dat onverbrekelijk met de scouts verbonden is. District Klaas telt elf scoutsgroepen: de afdelingen van alle deelgemeenten van Sint-Niklaas en ook van Sint-Pauwels. We hielden zaterdag onze districtsdag op Puytvoet, waar meer dan 600 deelnemers waren. Daarna kwamen we naar de Grote Markt, waar we het gezelschap kregen van oud-scouts. Zo kwamen we aan 1.049 mensen die samen het ‘Avondlied’ zongen. Ruim genoeg om het record te breken”, jubelden de scouts.