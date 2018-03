Elke maand drie zware jongens naar huis wegens ‘geen plaats’: “Plaatsgebrek? Schuif de bedden dan wat dichter bij elkaar”

“Elke maand moeten we gemiddeld drie zware jeugd­delinquenten gewoon naar huis laten gaan, omdat er geen plaats is in de jeugdinstelling. Zo heeft het allemaal nog weinig zin ­natuurlijk.” Volgens de Antwerpse jeugdrechter Luk Versteylen maakte onze rechtstaat alweer een “potsierlijke indruk” met de vrijlating van twee zware jongens vorige week, wegens plaatsgebrek in de jeugdinstelling van Everberg. Een van hen pleegde meteen nadien al nieuwe feiten.