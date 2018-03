Pedofiel werd 19 jaar lang ongemoeid gelaten in België wegens foutje in zijn leeftijd

Het Franse assisenhof heeft de Franse pedofiel Lionel Dousset (72) veroordeeld tot twintig jaar cel. De man werd al vele jaren geleden beschuldigd van misbruik van minderjarigen in een zeilschool, maar slaagde erin om vanaf 1996 onder te duiken in ons land. Omdat er op het aanhoudingsbevel een foute geboortedatum stond, werd de man nooit gevat en dacht de politie dat het om iemand anders ging.

Liefst 19 van de 22 jaar woonde Dousset ondergedokenin de Waalse stad Herstal. Ondergedoken is echter een groot woord, want hij stond zelfs met naam en toenaam in de Witte Gids. Pas nadat één van de slachtoffers in 2016 zijn klacht reactiveerde, werd een nieuw aanhoudingsbevel uitgeschreven. Dit keer met de juiste geboortedatum. Dousset werd opgepakt, uitgeleverd en veroordeeld. Vijf maanden voor de zaak verjaarde.