Deze Vlaamse fotografe ging elf keer naar een onbewoond eiland voor één plaatje en wint nu twee internationale prijzen op één dag

Met twee internationale prijzen die ze gisteren in ontvangst nam, mag Ann Coppens (52, foto) uit Sint-Gillis-Waas zich met recht en reden een topfotografe noemen. Voor één van de winnende foto’s ondernam ze liefst elf trips naar een onbewoond Brits eiland. “Ik hield mijn camera boven mijn hoofd en drukte op het juiste moment af, net toen een noordse stern in de aanval ging.”

Mensen die van hun hobby hun beroep hebben gemaakt: Ann Coppens is zo iemand die daarin geslaagd is. En nog geen klein beetje. De natuurfotografe sleepte gisteren twee prestigieuze prijzen in de wacht ...