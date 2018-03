Belgen maken Monaco groter

Er is te weinig ademruimte voor de multimiljonairs in Monaco. Om dat probleem op te lossen, is de dwergstaat druk in de weer om zes hectare van de zee in te palmen. Een prestigeproject met een stevige Belgische stempel: baggeraar Jan De Nul zet tien schepen in om de nieuwe wijk op te spuiten. De eerste fase is zo goed als afgerond. Nu begint het grote werk.