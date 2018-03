Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) moest gisterochtend de radio te woord staan over een grote opruimactie aan de kust. Dat lukte pas met de nodige vertraging.

De staatssecretaris was een uur te laat, maar had een goed excuus. Hij was namelijk naar eigen zeggen “slachtoffer van het zomeruur”. Vermoedelijk was hij zijn wekker vergeten verzetten.