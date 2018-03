Pornoster onthult details van affaire met Trump: “Hij weet dat ik de waarheid vertel”

Dreigementen en een zwijgcontract konden pornoster Stormy Daniels (39) niet tegenhouden om zondagavond in het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes uitgebreid te getuigen over haar affaire met Donald Trump. “Hij maakte er geen geheim van. Maar vijf jaar later werd ik wel bedreigd op een parking.”

Stormy Daniels – echte naam Stephanie Clifford – ondertekende vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen een zwijgcontract, maar volgens de pornoster is dat ongeldig omdat Donald Trump het nooit ondertekende - en dat probeert ze momenteel voor de rechtbank te bewijzen. Ze biedt zelfs aan het geld terug te betalen. Intussen proberen de advocaten van Trump de zaak voor een federale rechtbank te krijgen. Ze eisen al 20 miljoen dollar schadevergoeding van Clifford, 1 miljoen voor elke keer dat ze de vertrouwelijkheidsovereenkomst overtreedt.

Foto: ISOPIX

Ook het interview dat zondagavond op CBS is uitgezonden, dreigt haar dus bijzonder duur te staan komen. Maar ze vond het naar eigen zeggen belangrijk om duidelijkheid te scheppen. “Omdat mensen nu zeggen wat ze willen over mij. Ik vond het perfect oké om helemaal niets te zeggen, maar ik vind het niet oké om neergezet te worden als een leugenaar, of dat mensen denken dat ik dit voor het geld doe, en mensen zeggen dingen als Oh, je bent een opportunist. Je maakt hier gebruik van. Ja, ik krijg wel meer jobaanbiedingen...”

“Mensen proberen me ook te gebruiken voor hun politieke agenda’s. Zoals #MeToo. Dit is geen ‘Me Too’. Ik was geen slachtoffer. Ik heb nooit gezegd dat ik een slachtoffer was. Ik denk dat mij proberen te gebruiken voor iemands agenda vreselijke schade toebrengt aan mensen die echte slachtoffers zijn.”

Pets op zijn achterwerk

Dus wil Clifford nu zelf haar verhaal vertellen. Ze leerde Trump in juli 2006 kennen in de buurt van Lake Tahoe. Hij nodigde haar uit voor een diner en ze spraken af in zijn hotelkamer. “Hij begon met gewoon over zichzelf te praten.” Trump toonde zijn foto op de cover van een magazine. “En ik zei: Werkt dit normaal voor jou? En hij reageerde geschrokken, hij begreep niet wat ik bedoelde. En ik zei: Iemand zou dit magazine moeten nemen en je ermee slaan. En ik zal nooit de blik op zijn gezicht vergeten. Ik denk niet dat iemand ooit al zo tegen hem gepraat had, zeker een jonge vrouw die er als mij uitzag. En ik zei: ‘Geef het hier’ en ik herinner me dat hij zei: ‘Je zou niet durven.’ ‘Geef het aan mij’, zei ik. En dus deed hij het, en ik zei: ‘Draai je om, laat je broek zakken’.”

Foto: EPA-EFE

“Je... je zei tegen Donald Trump dat hij zich moest omdraaien en zijn broek afdoen?”, reageert interviewer Anderson Cooper lichtjes geschokt. “Ja, en hij deed het”, aldus Clifford. “Hij draaide zich om, liet zijn broek een beetje zakken – hij had ondergoed aan – en ik gaf hem een paar petsen. Het was gewoon een grapje. En vanaf dat moment was hij een ander mens. Hij stopte met over zichzelf te praten en hij vroeg me dingen en ik vroeg hem dingen en het werd gewoon meer gepast, comfortabel. Hij zei: ‘Wow, je bent speciaal. Je doet me denken aan mijn dochter. Je bent slim en mooi, een vrouw om rekening mee te houden en ik vind je leuk. Ik vind je leuk.” Daarna zou hij haar voorgesteld hebben om mee te doen aan zijn tv-programma ‘The Apprentice’, maar Stormy Daniels dacht niet dat de tv-zender een pornoster zou appreciëren. Trump zou het toch proberen, zei hij.

De pornoster vroeg hem naar eigen zeggen naar zijn gezin - Melania was pas bevallen van hun zoontje Barron Trump. “Hij zei: ‘Ach ja, ja, weet je, maak je daar geen zorgen over. We hebben niet eens... we hebben aparte kamers en zo.’”

Ze aten die avond samen in de hotelkamer, en toen zij terugkwam van het toilet zat hij verwachtingsvol op de rand van het bed. “Ik besefte precies waar ik aan begonnen was, en ik dacht ‘Ugh, hier gaan we dan.’ Ik had het gevoel dat ik dit verdiende omdat ik een slechte beslissing had gemaakt om alleen naar iemands kamer te gaan, en ik hoorde een stem in mijn hoofd die zei: ‘Wel, je hebt jezelf in een slechte situatie gebracht en slechte dingen gebeuren, dus je verdient dit.”

Foto: AFP

Volgens Clifford hadden ze seks, hoewel ze zich helemaal niet fysiek aangetrokken voelde tot hem. Zij was toen 27, hij 60. “Ik wilde geen seks met hem hebben. Maar ik zei geen nee. Ik ben geen slachtoffer. Het gebeurde met wederzijdse toestemming.” Volgens Clifford gebruikte Trump geen condoom, maar vroeg zij dat ook niet. Na de vrijpartij zei Trump volgens haar dat hij een leuke avond had gehad, “dat het niet was zoals hij verwachtte, dat ik hem verrast had, dat veel mensen mij moeten onderschatten, en dat hij hoopte dat ik hem opnieuw zou willen zien en we konden praten over de dingen waar we het eerder over gehad hadden, zoals The Apprentice.”

Telefoontjes op luidspreker

Volgens Clifford hielden ze daarna contact en nodigde Trump haar uit naar een lanceringsfeestje voor Trump Vodka, en op zijn kantoor in de New Yorkse Trump Tower. “Hij maakte er ook geen geheim van. Hij vroeg me nooit om het aan niemand te zeggen. Hij belde verschillende keren terwijl ik bij andere mensen was, en ik zei dan iets als ‘Oh my god, hij belt me’ en zij zeiden dan: ‘Nee, echt, the Donald?’. En ik zette hem op luidspreker en hij vroeg me hoe het was, of we nog eens konden afspreken, dat hij net een meeting had gehad en dat het fantastisch ging.” Volgens Clifford geloofde ze nooit echt dat ze aan The Apprentice zou mogen deelnemen, maar dacht ze veeleer dat hij de belofte gebruikte om haar aan hem te binden. “Ik bedoel, ik ben niet blind. Maar tegelijk dacht ik: ‘misschien lukt het wel’. Ik zag het als een business deal.”

Foto: ISOPIX

In juli 2007 nodigde Trump haar uit in het Beverly Hills hotel in LA om het opnieuw te hebben over haar mogelijke verschijning in Celebrity Apprentice. Toen ze aankwam, was Trump naar een documentaire over haaien aan het kijken, en moest zij meekijken. Ze hadden deze keer geen seks, al wilde Trump dat volgens haar wel. “Hij kwam naast me zitten en raakte mijn haar aan, legde zijn hand op mijn been en verwees terug naar hoe goed het de vorige keer was. Maar ik was daar toen al vier uur, dus zei ik: ‘Wel, voor, je weet wel... kunnen we praten over wat de ontwikkeling is met The Apprentice?’ En hij zei: ‘Ik ben er bijna, ik ga volgende week een antwoord voor je hebben.’ En ik zei: ‘Oké, cool, wel, bel me volgende week.’ En ik nam m’n handtas en ging weg.”

Volgens Clifford belde Trump haar een maand later om te zeggen dat het niet gelukt was om haar in Celebrity Apprentice te krijgen, en ontmoetten ze elkaar daarna nooit meer.

LEES OOK. Bezorgt pornoster Stormy Daniels met dit schijfje Trump rode kaken?

Bedreigd op een parking

Jaren later, in mei 2011, ging Clifford akkoord om haar verhaal te vertellen aan het magazine ‘In Touch’ voor 15.000 dollar. Volgens de advocaat legde Clifford toen een test met de leugendetector af die zou aangegeven hebben dat ze niet loog over de affaire. Volgens ex-medewerkers van het magazine werd het interview nooit gepubliceerd, omdat Trumps advocaat dreigde hen voor de rechter te slepen nadat ze hem hadden gebeld voor een reactie. Volgens Clifford zag ze nooit haar geld en werd ze enkele weken later bedreigd door een man in Las Vegas.

“Ik was op een parking, ik ging naar een fitness-les met mijn pasgeboren dochter, en een man wandelde op me af en zei: ‘Laat Trump met rust. Vergeet het verhaal.’ En dan keek hij naar mijn dochter en zei: ‘Dat is een mooi meisje. Het zou jammer zijn als er iets met haar moeder zou gebeuren.’ En dan was hij weg. Ik was geschokt.” Ze zag die man daarna nooit meer, maar zou hem naar eigen zeggen zeker herkennen. Ze stapte niet naar de politie, omdat ze bang was.

Toen een roddelblaadje een paar maanden later schreef dat ze een affaire had gehad met Trump, ontkende ze dat.

Zwijggeld

De storm ging weer liggen. Tot in 2016, toen Trump presidentskandidaat was. “Plots contacteren mensen me opnieuw, bieden ze me geld aan. Veel geld. Kwam ik in de verleiding? Ja, ik had het er moeilijk mee. En dan krijg ik een telefoontje: ‘Ik denk dat ik de beste deal voor je heb.’” Het was haar advocaat. Ze zou 130.000 dollar krijgen van Trumps advocaat – die hij uit eigen zak zou betalen – om haar verhaal niet te vertellen.

Volgens Clifford ging ze in op die deal omdat die zou betekenen dat ze geld kreeg, maar zich ook geen zorgen hoefde te maken over het effect dat de onthulling op haar dochtertje zou hebben. Elf dagen voor de verkiezing ondertekende ze de overeenkomst. “Ik maakte me zorgen om mijn familie en hun veiligheid. Ik dacht dat ik de juiste beslissing maakte. Ik zei meerdere keren nee tegen heel veel geld omdat ik ten eerste niet wilde klikken en de dingen genoemd worden die ik nu genoemd word. Ik wilde mijn carrière waar ik heel hard voor gewerkt heb niet kapotmaken. En belangrijker: ik wilde niet dat mijn familie en kind blootgesteld worden aan de dingen waar ze nu aan blootgesteld worden.”

LEES OOK. Waarom deze vrouw een veel groter probleem is voor Donald Trump dan pornoster Stormy Daniels (N+)

Foto: BELGAIMAGE

In januari van dit jaar publiceerde The Wall Street Journal toch het verhaal over de affaire en het zwijgcontract, op basis van anonieme bronnen. Clifford ontkent dat zij een van de bronnen was.

Ze werd na dat artikel naar eigen zeggen door haar voormalige advocaat en manager gedwongen om een verklaring te ondertekenen waarin stond: “Ik ontken de affaire niet omdat ik zwijggeld werd betaald, ik ontken dit omdat het nooit gebeurd is.”

Maar dat was volgens Clifford dus een leugen, die ze toch ondertekende “omdat ze het deden klinken alsof ik geen keuze had”. Ze dacht dat er juridische gevolgen zouden zijn als ze niet tekende, en kreeg te horen: “Ze kunnen op vele manieren van je leven een hel maken.” “Ik voelde me geïntimideerd en, eerlijk gezegd, gepest. Ik wist niet wat ik moest doen. Dus ondertekende ik het.”

En die mysterieuze cd?

Hoe we weten of Clifford nu wel de waarheid spreekt als ze zegt dat er toch een affaire was? “Ik heb geen reden om te liegen. Ik stel mezelf open voor mogelijk gevaar en een hoop shit.” Dat haar verhaal vertellen haar veel geld én beroemdheid kan opleveren? “Dat is helemaal niet zeker. Ik kan ook worden gemeden. Ik bedoel, ik kan nu op dit moment de helft van mijn fans van me vervreemden.”

Als de president nu aan het kijken is, wat zou zij hem dan willen zeggen? “Hij weet dat ik de waarheid vertel.”

Bewijzen daarvoor levert ze niet aan. Als onderdeel van de overeenkomst moest Stormy Daniels alle video’s, foto’s, e-mails en sms’en met of over Trump afgeven. Op de vraag of ze dat ook gedaan heeft, weigert ze te antwoorden. De cd of dvd, waarvan haar advocaat voor het programma een foto had gepost – met de tekst “Als een foto meer zegt dan duizend woorden, hoeveel woorden is dit dan waard?” – komt ook niet aan bod.

(Lees verder onder de tweet)

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 23 maart 2018

Toch benadrukken Clifford en haar advocaat dat ze niet bluffen. Vooraf had de advocaat erop gewezen dat niet al het bewijsmateriaal zou zijn opgenomen in het programma.

Onderzoek naar de 130.000 dollar

Volgens advocaat Michael Avenatti gaat dit overigens allemaal niet zozeer over de affaire, maar wel over de daaropvolgende doofpotoperatie. De betaling van de 130.000 dollar wordt volgens CBS intussen alvast onderzocht. Die zou door critici beschouwd worden als ongeoorloofde campagnefinanciering, terwijl Trumps advocaat beweert dat dit niets met de campagne te maken had. Nochtans gebruikte de man daarbij, volgens Cliffords advocaat, wel zijn Trump Organization adres en e-mailadres.

Volgens Trevor Potter, het voormalig hoofd van de federale verkiezingscommissie, is het mogelijk dat speciaal onderzoeker Robert Mueller de betaling zelfs zal onderzoeken, nu advocaat Michael Cohen ook ter sprake komt in het onderzoek naar de banden van Trumps campagneteam met Rusland. Cohen zou geprobeerd hebben om een project op te zetten in Moskou in de herfst van 2015, toen Trump de Republikeinse nominatie probeerde binnen te halen.

“De timing maakt hier een heel sterke zaak van”, aldus Potter. “Het was niet het jaar voor de verkiezing. Het was recht in het midden van de aanloop naar de verkiezingsdag. Op een moment dat Trumps gedrag tegenover vrouwen een belangrijk onderwerp was in de campagne. Het was waar iedereen op gefocust was.”