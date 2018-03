CLUBNIEUWS. Stallone Limbombe bijna van Gent, deur staat open voor vertrek Gert Verheyen

Het ziet er naar uit dat de toekomst van Stallone Limbombe (Antwerp) bij AA Gent ligt. Er is zelfs al sprake van een princiepsakkoord tussen beide partijen. Morgen spelen de jonge Duivels een laatste, overbodige wedstrijd tegen Bulgarije: dat wordt wellicht de afscheidswedstrijd van Gert Verheyen waarna de deur open staan voor een vertrek. KV Oostende beschikt dan over de beste papieren.

ANTWERP / AA GENT. Stallone Limbombe zou deal achter de hand hebben

Twee jaar na zijn kleine broertje Anthony (23) lijkt Stallone Limbombe dus op 26-jarige leeftijd en na amper één seizoen op het hoogste niveau ook de stap te zetten naar een Belgische topclub.

Limbombe is juni einde contract bij Antwerp en mag daarom op dit moment met eender welke ploeg onderhandelen en zelfs al een contract tekenen zonder dat Antwerp daarbij betrokken hoeft te worden. Gent kan Limbombe op die manier gratis vastleggen. Vorige week al werd duidelijk dat Limbombe niet van plan is om bij Antwerp te blijven. Hij zei in een interview dat hij “meer waard is dan wat Antwerp hem biedt”. Zijn trainer Laszlo Bölöni verwoordde het zo: “De club deed hem een voorstel, maar kreeg nooit antwoord. Als je niets laat weten, betekent dat meestal neen. Ik denk dat Stallone een ander project in zijn hoofd heeft.”

Dat ander project is dus Gent. Want bij Antwerp hebben ze al langer het gevoel dat Limbombe een deal met een andere club achter de hand heeft. Bij de Buffalo’s - waar Limbombe nog even als jeugdspeler actief was - moet zijn komst een mogelijk vertrek van Moses Simon of Samuel Kalu opvangen.

Ook Racing Genk - die andere ex-club van Limbombe - volgt de ontwikkelingen van Limbombe, maar lijkt dus te laat te komen.

KV OOSTENDE. Exit U19 zet deur open voor vertrek Gert Verheyen

De nationale ploeg U19 verloor zaterdag van Spanje met 4-0. Omdat alleen de groepswinnaars in deze tweede kwalificatieronde doorstoten naar het EK in Finland zijn de jonge Duivels al zeker uitgeschakeld. Eerder ging de U19 al onderuit tegen Frankrijk met 2-3. Morgen spelen de jonge Duivels een laatste, overbodige wedstrijd tegen Bulgarije. Dat wordt wellicht de afscheidswedstrijd van Gert Verheyen.

Een kwalificatie voor het EK, dat in juli plaatsvindt, had de ex-Rode Duivel in principe wel nog geleid. Nu er een nieuwe campagne met de U19 moet worden gestart, kan hij – in het gezelschap van zijn assistent Franky Van der Elst – gesprekken aanknopen met geïnteresseerde clubs.

KV Oostende wil de 47-jarige ex-aanvaller inlijven en beschikt ook over de beste papieren om dat te doen. Omdat Adnan Custovic daar nog tot volgend jaar onder contract ligt en KVO de kansen in Play-off 2 niet wil ondermijnen, wil het officieel pas na Play-off 2 tot actie overgaan.