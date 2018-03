Volvo Gent bouwt eerste ‘Chinese’ jeep in Europa

Vanaf eind 2019 rollen in de Gentse fabriek van Volvo Cars niet langer alleen Volvo’s van de band, maar ook wagens van Lynk & Co. Dat nieuwe automerk van Geely, het Chinese moederbedrijf van Volvo, begint aan zijn poging om Europa te veroveren, zo maakt het bedrijf vandaag bekend op een evenement in Amsterdam. Volvo Cars in Gent zal daar ook officieel als productiesite worden bevestigd.

Daarmee zal Volvo Cars Gent de eerste ‘Chinese’ auto produceren die in West-Europa wordt gebouwd. Lynk & Co wil in Europa 150.000 auto’s per jaar fabriceren. Hoeveel er daarvan in Gent zullen worden gebouwd, is nog niet bekend, omdat het bedrijf nog volop bezig is met de voorbereiding van het productieproces.

Het eerste model dat in Europa wordt gelanceerd, de compacte SUV ‘01’, gebruikt hetzelfde onderstel als de Volvo XC40, die ook in Gent gemaakt wordt. René Aerts Jr., communicatiedirecteur van Volvo Cars Belux, durft niet te zeggen hoeveel nieuwe jobs de komst van Lynk & Co in Gent met zich zal brengen. ­Vorig jaar produceerde de fabriek 239.156 wagens. De Lynk & Co-wagens die er zullen worden gebouwd, zullen allemaal hybride-elektrische wagens zijn.