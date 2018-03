COMMENTAAR. Rode Duivels, sta op. Het is straks jullie laatste kans. Denk aan Chiellini

Aan een gebrek aan goeie sfeer zal het niet liggen, straks op het WK in Rusland. Maar volstaat dat om wereldkampioen te worden? Het is een vraag die niet alleen Thibaut Courtois zich openlijk stelt, maar in Het Nieuwsblad ook een resem ex-internationals. Hun conclusie: om resultaten te oogsten, hebben we niet alleen goeie voetballers nodig, maar ook een smeerlapje. Alleen: wie kan en wil die rol op zich nemen?