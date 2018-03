Engelse krant verklaart ons de (Koude) Oorlog in aanloop van België-Engeland op het WK

De Britse kranten proberen de sfeer op te poken in aanloop van België-Engeland op het WK. De tabloid The Sun on Sunday wijdde gisteren een dubbele pagina aan de analyse van Engeland, die zaterdag in Het Nieuwsblad verscheen. Daarin schreven we dat Engeland in de oefenwedstrijd in Nederland defensief solide was maar aanvallend creativiteit en tanden miste. “Engeland wordt genadeloos uitgelachen door de Belgen”, concludeerde The Sun.

Over de Engelse kapitein Jordan Henderson schreven we dat hij “niet veel fout doet, maar net dat is het probleem. Hij legt amper risico in zijn spel.” The Sun verwees in zijn titel Dead Hend zowel naar dode Hend(erson) als naar Dead Hand, een kernwapen van de Sovjet-Unie in de tijd van de Koude Oorlog.

In Engeland krijgt Henderson wel lof, onder anderen van bondscoach Gareth Southgate. Naar aanleiding van ons artikel vroeg The Sun Hendersons statistieken op bij het bureau Opta. Daaruit bleek dat 76 van zijn 95 passes breed of achteruit waren. Van de vijftien passes vooruit kwamen er maar tien aan.

Het begint nu ook de Engelsen te dagen dat ze creatieve spelmakers missen om een gooi te doen naar een eerste wereldtitel sinds 1966. Morgen oefent Engeland opnieuw, in Wembley tegen Italië.