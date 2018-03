Nationale beloften kunnen vanavond belangrijke stap zetten richting Olympische Spelen

Missie Tokio. De nationale beloften kunnen vanavond in Leuven een belangrijke stap zetten richting kwalificatie voor het Europees kampioenschap, dat dan weer geldt als kwalificatietornooi voor de Olympische Spelen in 2020. “Dat is iets wat je maar zelden kan meemaken als voetballer.”

Het is weinig voetballers gegeven om op de Olympische Spelen te geraken. Slechts zestien landen – waarvan vier Europese – kunnen zich kwalificeren én er is een leeftijdsgrens. Spelers mogen niet ouder zijn dan 23 jaar, op drie uitzonderingen per selectie na. Het is voor de huidige lichting jonge Duivels dus a once in a lifetime opportunity. En net daarom zijn ze in Tubeke zo gefocust op het bereiken van het EK, dat als opstapje moet dienen richting Tokio. “Het zou mooi zijn als we het halen, want EK’s, WK’s, Olympische Spelen: dat zijn competities waarvan elke jonge speler droomt”, zegt Antwerp-spits Obbi Oulare. “Stel je voor dat we ons plaatsen voor Tokio… Dat is iets wat je zelden kan meemaken als voetballer. Dus iedereen is echt gefocust.”

Sinds 1928 slaagde het Belgisch voetbalelftal er maar één keer in om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen: in 2008. Toen met spelers als Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé. “We willen op die manier in de voetsporen treden van de spelers van de A-ploeg. Toen was het Peking 2008, nu gaan we voor Tokio 2020. Ik geloof ook in deze ploeg. Onze grote kracht is dat we allemaal vrienden zijn.”

Eerst Hongarije

Maar de weg is nog lang. Eerst moet er vanavond in Leuven gewonnen worden van Hongarije. Want de groepswinnaar van de kwalificatieronde plaatst zich rechtstreeks voor het EK, dat volgend jaar in juni wordt georganiseerd in Italië. De vier beste nummers twee spelen barrages. Uiteindelijk plaatsen de vier halvefinalisten van het EK zich voor de Spelen. “Als we die match tegen Hongarije kunnen winnen, zetten we een belangrijke stap”, beseft Obbi Oulare. “Dan kunnen we wat verder uitlopen. We zijn er dan nog niet, want we hebben al meer gespeeld dan achtervolgers Zweden en Hongarije, maar we kloppen dan wel een rechtstreekse concurrent.”

België verkeert alvast in een goede vorm. Het won de vorige twee kwalificatieduels en zette donderdag nog Jong Oranje met 1-4 opzij in een vriendschappelijke wedstrijd. Maar toch blijven ze bij België zeer voorzichtig. “Hongarije is een ploeg die nog steeds ongeslagen is (net als België, nvdr.)”, zegt die andere spits Landry Dimata. “Dat betekent dat ze veel kwaliteiten hebben. Het wordt een cruciale wedstrijd. Ook al omdat Zweden ons op de hielen zit.” Toch wil bondscoach Johan Walem de match van vanavond niet opblazen. “Ik wil mijn groep niet onder druk zetten”, zegt Walem. “Ze zijn zelf volwassen genoeg. Ze weten wat het doel is, dat moet ik niet nodeloos herhalen. Maar het zal niet makkelijk zijn. We hebben nog drie wedstrijden op verplaatsing te gaan. Laat ons nog niet te hard van stapel lopen.”