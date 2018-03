Italiaanse varkens mishandeld voor in ons land populaire parmaham: “Consument moet ogen openen”

Opnieuw zijn beelden opgedoken van de erbarmelijke omstandigheden waarin dieren moeten leven, ditmaal in Italiaanse kwekerijen waar onder meer de in ons land erg populaire parmaham gemaakt wordt. Onderzoekers maakten de beelden en bezorgden die aan dierenrechtenorganisatie Gaia. “Hoog tijd dat de consument in ons land de ogen opent”, klinkt het.

Het onderzoek dat in Italië gevoerd werd, toont in welke erbarmelijke omstandigheden varkens moeten leven in zes varkenskwekerijen. “De beelden, gemaakt door anonieme onderzoekers, tonen schrijnende wantoestanden met een totaal gebrek aan dierenwelzijn en hygiëne. Zieke, ernstig gewonde en dode varkens en wetsinbreuken bij de vleet”, klinkt het in een persbericht van Gaia.

De beelden werden gemaakt in zes varkenskwekerijen in de Italiaanse provincies Brescia, Cremona en Mantua tussen december 2017 en februari 2018. Het gaat om grote varkenskwekerijen met elk tussen de 3.000 en de 10.000 dieren.

Staart geamputeerd

“Van het merendeel van de varkens (van alle leeftijden) is duidelijk te zien dat de staart ondeskundig geamputeerd werd”, aldus de dierenrechtenorganisatie. “Op de beelden zien we talrijk geamputeerde staarten in een vuilniscontainer liggen samen met karkassen van dode varkens en andere lichaamsresten. Het routinematig couperen van varkensstaarten is meer dan 20 jaar verboden in de Europese Unie. Het mag enkel nog wanneer alle mogelijkheden om gedragsproblemen - die het gevolg zijn van frustratie en verveling - te verhelpen, zijn uitgeput. Om frustratie en verveling te vermijden moeten de dieren afleiding (verrijkingsmaterialen zoals hout, zaagsel, compost, …) krijgen. Dergelijke afleiding en materialen zijn in de gefilmde bedrijven volledig afwezig. Maar de beelden tonen ook varkens die evenzeer uit verveling en frustratie aan de oren van lotgenoten met afgeknipte staarten vreten.”

Op de beelden zijn veel zieke dieren te zien die verwaarloosd worden en geen verzorging krijgen. Zo sleept een totaal uitgehongerde en verlamde zeug zichzelf voort naar haar voederbak. “Diezelfde zeug werd ook gefilmd rillend op de vloer, duidelijk aan het vechten voor haar leven.”

Ook het gebrek aan hygiëne is schrijnend. “Zeugen in illegale zeugboxen - verboden in de EU sinds 2013 - kunnen zich niet eens omdraaien. De ventilatiesystemen in de loodsen zorgen voor onvoldoende frisse lucht. In het algemeen kunnen we spreken van een schrijnend gebrek aan hygiëne. Karkassen van dode varkens liggen in een ruimte waar zeugen moeten bevallen. Op een andere locatie liggen de karkassen net buiten de loods opeengestapeld. In de loodsen krioelt het van de ratten en de muizen. Varkens in overvolle boxen zien we op elkaar urineren. In één kwekerij liggen geaborteerde foetussen op de vloer naast hun dode moeder.”

Ogen openen

“Als de beelden één ding duidelijk maken dan is het dat Europa absoluut niet trots moet zijn op haar parmaham. Integendeel, het is een grote schandvlek op de Europese regelgeving inzake dierenwelzijn”, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch, die supermarktketens oproept om geen parmaham meer te verkopen. “Het is duidelijk dat parmaham teert op dierenleed.”

Populair in ons land

“Parmaham ligt bij ons in de winkelrekken als een kwaliteitsproduct”, aldus Vandenbosch. “Maar de meeste consumenten weten niet dat Italiaanse varkens daarvoor in afgrijselijke omstandigheden moeten leven.”

België is de op vijf landen na grootste importeur van parmaham in de Europese Unie. In 2016 werden in Italië ongeveer 11.848.000 varkens geslacht, goed voor de verkoop van 8,7 miljoen parmahammen.