Doodschop op het veld, supportersgeweld ernaast: voetbal blijft oorlog in Argentinië

Het Zuid-Amerikaanse clubvoetbal torst geen al te beste reputatie: wedstrijden ontsporen er wel vaker wegens het zuiderse temperament, op en naast het veld durven wel eens rake klappen vallen. Een nieuw incident in de Argentijnse tweede klasse bewijst dat voetbal er (helaas) oorlog blijft...

In het duel tussen middenmoters Los Andes en Almirante Brown (2-0) kreeg Gustavo Turraca een ware doodschop te verwerken. Terwijl de middenvelder van de thuisploeg enkel oog had voor de bal bij een luchtduel, werd hij door de bezoekende spits Martin Minadevino onbesuisd aangetrapt in het gezicht...

Minadevino mocht meteen gaan douchen, ondanks enkele verwondingen kon Turraca toch gewoon weer voort voetballen. Al zal hij er nog even gehavend bij lopen door de duidelijke verwondingen in zijn gelaat.

Así le quedó la cara y el pecho al jugador de #LosAndes, Gustavo Turraca tras la brutal patada que recibió en el partido contra #BrownDeAdrogue pic.twitter.com/s2MVbQ8TOV — Circulo Central (@CCentral_ok) 25 maart 2018

Dat Minadevino na een halfuur compleet door het lint ging, hoeft echter niet te verbazen. De wedstrijd werd immers afgewerkt onder hoogspanning en na een kwartier spelen braken er rellen uit tussen de fans. Terwijl die op de vuist gingen en elkaar bekogelden met stenen, maakte de politie zich aanvankelijk uit de voeten. De oproerpolitie moest eraan te pas komen met knuppels en zelfs rubberkogels. UIteindelijk werden een 100-tal herrieschoppers opgepakt, maar het leed was toen al geleden. Op de pijnlijke beelden zien we zelfs hoe een jonge fan wordt weggedragen...

Los Andes vs. Brown de Adrogue..



24/03/18 pic.twitter.com/6HzxU3RC0o — TheRealCasuals (@Real_Casuals_66) 25 maart 2018