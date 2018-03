Serveerster spuwt in pitabroodje van klant na discussie: “Daag me niet uit!”

De Amerikaanse ShaeLynn had zondagnacht zin in een snack, maar was beter een andere pitazaak binnengewandeld. De vrouw kreeg het namelijk aan de stok met een personeelslid van de zaak, waarna er in haar broodje werd gespuwd.

Wat de aanleiding was van de ruzie, is niet helemaal duidelijk maar op de beelden is te zien hoe de serveerster zegt dat ze helemaal geen zin heeft om te werken. “Denk je dat ik hier voor mijn plezier sta om 2 uur ’s nachts?”, vraagt ze uitdagend. “Ik zou wel in je broodje kunnen spuwen!”. De vrouw deed het dan ook daadwerkelijk, maar wist niet dat ze gefilmd werd.

De zaakvoerder van Pita Pit heeft ondertussen laten weten dat de vrouw ontslagen is, en ze de situatie betreurt. “Er is geen excuus om dit gedrag goed te praten. We verzekeren dat deze werknemer niet langer werkt voor ons”, klonk het.