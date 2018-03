Schauvliege na de dagvaardingen: “Greenpeace hanteert niet de goede methode”

Vlaams minister Joke Schauvliege is het er niet mee eens dat er te weinig gebeurt om de kwaliteit van de lucht te verbeteren. Ze reageerde maandagochtend in De Ochtend (Radio 1) op de dubbele aanklacht van Greenpeace en stRaten-Generaal, tegen de lakse aanpak van luchtvervuiling door de Vlaamse regering. “Greenpeace signaleert een terecht probleem, maar ik ben niet overtuigd dat ze de goede methode hanteren”, vond ze.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) krijgt vandaag een dubbele dagvaarding in de bus. De afzenders: Greenpeace, Ademloos en stRaten-generaal. De milieuvereniging en actiegroepen maken daarmee hun belofte van begin dit jaar waar, om via de rechtbank propere lucht af te dwingen.

Volgens Schauvliege maakt de Vlaamse regering werk van de ontdieseling van het wagenpark. Ze verwees ook naar het kader voor de lage-emissiezones (LEZ) die de regering heeft uitgewerkt en die reeds in Antwerpen gerealiseerd is. “Ik sluit niet uit dat heel wat steden en gemeenten zullen volgen en dat ze nog strengere normen zullen opleggen”, aldus de milieuminister.

Ze erkende dat op een aantal plaatsen de Europese milieunormen niet gehaald worden. Dat komt onder meer door het gebruik van dieselwagens. “Maar we kunnen niet van vandaag op morgen zeggen: laat uw wagen staan.” Voorts verwees ze naar de grensoverschrijdende vervuiling, de industrie en de huishoudens. Een verbod op de verkoop van dieselwagens, zoals een aantal buurlanden hebben beslist, ligt volgens haar niet op de tafel van de Vlaamse regering, die eerder inzet op stimuleren.

Minister Schauvliege zei nog de rechtszaak af te wachten. In een aantal landen hebben de milieuverenigingen gelijkaardige rechtszaken gewonnen, in andere landen verloren. Bovendien vond ze het eigenaardig dat enkel de Vlaamse regering werd gedagvaard. Een aantal bevoegdheden, onder meer inzake bedrijfswagens of productnormering, zijn federale materie. “Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen op zijn niveau: de gemeenten, de federale regering, Europa”, aldus nog Schauvliege.