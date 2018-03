Mogelijk asbestgevaar na zware brand in loods

Alken - In een grote loods aan de Lindestraat in Alken brak maandagochtend kort na 4 uur een zware brand uit. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen. De lokale politie van de zone Kanton Borgloon heeft de Lindestraat tussen de Kapelstraat en de Bosveldstraat volledig afgesloten, omdat passerend verkeer de vezels en deeltjes kan doen opwaaien en verspreiden. Er zal maandagvoormiddag een meting worden uitgevoerd. Bij de brand vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot.

Een buurtbewoner werd maandagochtend wakker door het geblaf van zijn twee honden. Toen hij ging kijken wat er aan de hand was, zag hij dat het in de loods brandde, en verwittigde hij meteen de hulpdiensten.

Het werd al snel een hevige uitslaande brand. Het Hasseltse brandweerkorps, van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, kreeg voor de bluswerken bijstand van andere omliggende korpsen. “De nabluswerken zijn nog bezig”, zegt Rohnny Maes, waarnemend korpschef van Kanton Borgloon. “Rond de middag zal een branddeskundige ter plaatse komen voor een onderzoek naar een mogelijke oorzaak. Na het uitbreken van de brandweer hebben we een veiligheidszone van 250 meter ingesteld, waarin bewoners ramen en deuren gesloten moesten houden omwille van de rookpluim en het mogelijk asbestgevaar, want het dak van de loods bestond uit asbesthoudende platen.”

Een aannemer die restauratiewerken uitvoert in kastelen en grote gebouwen, huurt de loods. Een deel van de loods werd dan weer onderverhuurd. Er lag een grote hoeveelheid hout opgeslagen. Mogelijk moet een aanpalende woning geëvacueerd worden, omdat een muur van de loods door de hitte is komen bol te staan. Het is afwachten of de muur gesloopt kan worden, zodat het gevaar voor het huis geweken is.

De gemeente Alken houdt de inwoners op de hoogte in verband met het asbestgevaar.