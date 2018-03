Fraudeurs zoeken via sociale media jongeren die ‘gemakkelijk geld willen verdienen’

Cybercriminelen rekruteren meer en meer via sociale media en in uitgaansbuurten waar ze op zoek gaan naar ‘geldezels’. Dat zijn tussenpersonen die hun rekeningnummer en bankkaart ter beschikking stellen om gestolen geld door te sluizen naar andere rekeningen. Jongeren krijgen er een vergoeding voor zonder dat ze er eigenlijk iets voor hoeven te doen. En dat is natuurlijk aantrekkelijk. Maar niet zonder gevaren.