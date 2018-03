Grote paniek na dodelijke inferno in winkelcentrum: “Ik kan niet ademen, zeg mama dat ik van haar hou”

Bij een zware brand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo zijn minstens 64 mensen om het leven gekomen. Er zitten nog steeds tal van volwassenen en kinderen vast in het gebouw, sommigen springen van zelfs vier verdiepingen hoog uit de ramen in de hoop het toch te overleven.

Blinde paniek. Zo omschrijven getuigen wat er gebeurde in het winkelcentrum nadat er zondagnamiddag om een nog onduidelijke reden brand was uitgebroken in een bioscoop op de vierde verdieping. In geen tijd stond een oppervlakte van 1.600 vierkante meter in de as. Er waren meer dan 500 brandweermannen nodig om de brand na meer dan 12 uur onder controle te krijgen.

Volgens Russische media zijn er al zeker 53 mensen om het leven gekomen, waaronder heel wat kinderen, en wordt nog naar minstens tien mensen gezocht.

Vrees voor hele klas

Er heerst grote bezorgdheid over de vermiste personen. Zo was een klasje van een lagere school buiten Kemerovo op uitstap met een leerkracht en enkele ouders naar het winkelcentrum. De acht kinderen gingen er binnen om naar een tentoonstelling van tekenfilms te gaan kijken. De volwassenen lieten de kinderen even achter in de speelruimte aan de bioscoop om rond te kijken in het winkelcentrum. Zij overleefden het dan ook.

De kinderen zijn nog steeds vermist en zitten vermoedelijk vast in het gebouw. Enkelen van hen belden hun ouders of namen contact op met hun vrienden via sociale media. Een 13-jarig meisje zette zelfs een afscheidsbericht op sociale media. “We staan in brand. Mogelijk vaarwel”, schreef ze op het Russische sociale medium VKontakte. Zij is een van de vermisten.

Haar klasgenootje Viktoria ‘Vika’ Pochaninka belde haar tante. “Alles staat in brand”, zei ze. “Alle deuren zijn geblokkeerd. Ik kan niet naar buiten en ik kan niet ademen.” Wanneer haar tante zegt dat ze haar mond moet bedekken met haar kledij, zegt het meisje nog dat ze tegen haar familie moet zeggen dat ze van hen houdt. “En zeg mama dat ik van haar hou.” Waarna het telefoongesprek stopt.

Geen brandalarm

Opmerkelijk is dat veel getuigen opmerkten dat er geen brandalarm afging en er geen waarschuwing kwam. Dat beaamt Anna Zarechneva, die het winkelcentrum bezocht met haar man en zoontje. Ze beschrijft op Instagram wat ze er zag.

“We gingen shoppen, maar het liep niet goed af. We werden gedwongen om naar buiten te gaan door het vuur. De verdieping waar de bioscoop is, was volledig zwart en vol rook. Mensen panikeren en kinderen huilen.”

Een andere vrouw, Alexandra, was ook in het winkelcentrum. Zij reageerde op de bovenstaande Instagram-post. “We besloten voor de eerste keer naar een tekenfilm te gaan kijken in het winkelcentrum. God, bedankt om ons te reden. Ik zag een vrouw lopen en schreeuwen. Paniek brak uit en we werden bijna omvergelopen. Alarmen gingen niet af, neen.”

Akelige beelden

Vreselijke taferelen zijn ook buiten het gebouw te zien, want de vlammen en de giftige rook zetten sommige mensen ertoe aan om uit de ramen te springen in de hoop de inferno toch te overleven. De rook komt er zichtbaar uit het gebouw en veroorzaakt ook buiten grote paniek.

Ook de 11-jarige Sergei Moskalenko sprong in paniek uit een raam. Hij ligt zelf in een coma, zijn ouders kwamen om in de brand, melden lokale media.