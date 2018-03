VIDEO. Vrachtwagens rijden frontaal op elkaar in: één zwaargewonde

Diksmuide - In het West-Vlaamse Diksmuide is maandagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee vrachtwagens reden er frontaal op elkaar in. Eén bestuurder zat lange tijd gekneld en is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 9 uur in de Schoorbakkestraat in Pervijze bij Diksmuide. Om een nog onduidelijke reden reden twee vrachtwagens er frontaal op elkaar in. Bij het ongeval raakte één bestuurder gewond. De man, een Belg, zat gekneld in zijn cabine en moest door de brandweer bevrijd worden. Dat duurde ruim een uur. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.