Nieuwe beroepsprofielen in de bouw

De digitalisering heeft ook binnen de bouwsector een ware transformatie op gang gebracht. Dat deze digitale shift nieuwe profielen met zich meebrengt, is een feit, maar tegelijkertijd een opportuniteit. “Robots kunnen ons helpen om zwaar werk lichter te maken.”

De bouwsector is de voorbije jaren grondig veranderd. Denk maar aan de strengere energie-eisen, de verstedelijking, de vergrijzing en uiteraard ook de technologische (r)evolutie. Met Jan Desmyter (Adjunct-Directeur Onderzoek en Innovatie) en Olivier Vandooren (Adjunct-Directeur-Generaal) van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) te Brussel overlopen we enkele recente trends.

1. BIM

Allereerst is er het Building Information Model (BIM), dat een heel nieuwe manier van werken op gang trekt. “Met BIM beschikken we nu over een platform dat ons in staat stelt om allerlei informatie rond een bouwproject met verschillende actoren te delen”, zegt Jan Desmyter. “BIM is een intelligent 3D-model waarmee je gebouwen heel realistisch kan visualiseren. Je kan er eveneens de evolutie van een bouwproject mee in kaart brengen, zodat je het project altijd en overal kan opvolgen.”

Olivier Vandooren benadrukt dat BIM als een soort van digitale maquette een grote, positieve verandering voor de bouwsector teweegbrengt. “Door bijvoorbeeld tijdens de ontwerpfase bepaalde facetten van het bouwproces aandachtig samen te bekijken, kunnen de architect en de aannemer potentiële problemen op voorhand detecteren en vermijden dat er kostbare tijd of materialen verloren gaan.”

Met het BIM-model duiken er in de bouwsector nieuwe profielen op (BIM-manager, BIM-coördinator en BIM-modelleur). “Op sommige werven zie je nu al grote beeldschermen waarop het hele bouwteam de uitvoering van het bouwproject kan volgen. Dit soort visualisering zorgt voor een grotere betrokkenheid, ook van de arbeiders.”

2. Robots

Hoever staat de robot in z’n veroveringstocht om allerlei bouwjobs in te palmen? “In de Verenigde Staten spreekt men al van Semi-Automated Mason (SAM). Dit is een bouwmethode waarbij een robot zo’n 300 à 400 bakstenen per uur kan metselen, maar waarbij toch nog altijd menselijke arbeid komt kijken”, zegt Jan Desmyter.

Robots hebben dus wel degelijk hun intrede gedaan, in de VS maar ook elders in de wereld. Al hoeft dat volgens Desmyter niet per se een negatief verhaal te zijn. “Robots kunnen ons helpen om zwaar werk lichter te maken. En bovendien brengen zij nieuwe jobs met zich mee. Denk maar aan het ontwerpen, instellen, besturen, onderhouden en monitoren van de robots. Daar heb je nog altijd mensen voor nodig.”

3. Drones

Dat drones in de bouwsector veelvuldig gebruikt zouden worden, had tien jaar geleden als sciencefiction geklonken. Vandaag is het pure realiteit. “Drones worden vandaag vooral ingezet bij restauratie- en renovatiewerken. Ze zijn uiterst geschikt om gebouwen te scannen en de status van een werk te inspecteren. Hun grote toegevoegde waarde bestaat erin dat ze op moeilijk bereikbare plaatsen geraken om er onder meer foto’s van te maken”, vertelt Jan Desmyter.

Olivier Vandooren voegt eraan toe dat die beelden geïntegreerd kunnen worden in het BIM-platform. “Dankzij dit digitale beeldmateriaal kunnen de architect, de aannemer en de werfleider hun bouwproject veel nauwkeuriger opvolgen. En dan hebben we het nog niet gehad over de drones die in staat zullen zijn om inspecties uit te voeren of schade of mosgroei te detecteren. Op langere termijn is het zelfs niet uitgesloten dat ze materiaal op daken kunnen brengen om er kleine reparaties te verrichten.”

4. De nieuwe bouwingenieur

Verder is het opvallend hoe het profiel van de typische bouwingenieur verschoven is naar een polyvalent profiel. “Hij is niet langer alleen maar een specialist in bouwtechnieken. Hij is ook digitaal onderlegd, mee met de laatste elektromechanische ontwikkelingen en vooral enorm leergierig om de laatste digitale evoluties onder de knie te hebben”, zegt Olivier Vandooren.

En hoe zit het met de vrouwelijke vertegenwoordiging in de bouwsector? Beide heren bevestigen met grote tevredenheid een stijging van het aantal vrouwelijke werfleiders en vrouwen die aan het hoofd van een bouwbedrijf staan.

