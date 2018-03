Langzaamaanacties en blokkades: taxi’s leggen Brussel morgen lam

Brussel - Door acties van taxichauffeurs zullen de grote verkeersassen in en rond Brussel vanaf dinsdagochtend 5 uur hinder ondervinden. Dat heeft Sam Bouchal, de woordvoerder van de Belgische taxifederatie, gezegd. De chauffeurs betogen tegen - in hun woorden - “de Uberisatie van onze sector”.

Concreet zal het verkeer dinsdagmorgen op de E19 en op de E40 verstoord worden door manifesterende taxichauffeurs. Ook op de kleine ring zal de actie te voelen zijn, en aan het Zuidstation wordt een blokkade ingesteld om te verhinderen dat chauffeurs van Uber kunnen profiteren van de acties van de taxichauffeurs.

De betogende taxichauffeurs hebben gekozen voor filterblokkades en langzaamaanacties. Hulpdiensten zullen via de pechstroken hun weg kunnen vervolgen.

Excuses

“We verontschuldigen ons bij de bevolking voor de hinder”, zegt Sam Bouchal. “Maar we verzetten ons tegen de ‘uberisatie’ van onze sector. Als de vernieuwing die Uber heet te zijn, niet iedereen ten goede komt en als die trend zomaar eventjes 100 jaar strijd voor sociale vooruitgang tenietdoet, dan hoeft het niet voor ons. Een app zoals Uber is alleen welkom als hij vooruitgang voor iedereen betekent, niet als hij een achteruitgang betekent.”

Hulp uit buitenland

Het taxiprobleem is er één van Brussel, zou je denken, maar de chauffeurs in onze hoofdstad krijgen tijdens hun actie flink wat steun uit het buitenland. Zo bevestigden al honderden collega’s uit onder meer Zwitserland, Spanje en Frankrijk dat ze aanwezig zullen zijn.

Koeriers van Deliveroo hebben toegezegd dat ook zij uit solidariteit de actie zullen steunen. De taxichauffeurs eisen dat voor Uber dezelfde economisch-sociale verplichtingen gelden als voor hen. Ze eisen ook het ontslag van de Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).

Niet de eerste actie

Zowel in december van vorig jaar als in januari van dit jaar hielden de taxichauffeurs ook al symbolische acties. “We zijn toen niet gehoord, dus moeten we onze stem nog meer verheffen”, aldus Bouchal, “en dus een grote blokkeringsactie houden in de stad.