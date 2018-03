Moeder doodgeschoten politieman doet opvallende oproep aan media: “Laat helden zien, niet die monsters”

De 40-jarige kassierster die vrijdag in het Franse Trèbes werd vrijgelaten nadat luitenant-kolonel Arnaud Beltrama haar plaats had ingenomen, bekomt thuis van het drama en is zwaar getraumatiseerd. “Ik kan het maar niet uit mijn hoofd zetten. Die man heeft zijn leven gegeven voor mij”, zegt Julie. Intussen vraagt de moeder van de agent aan de media om zo weinig mogelijk te berichten over de dader.

Interviews geeft ze voorlopig niet. Daarvoor is ze veel te zwaar getraumatiseerdover wat er gebeurd is vrijdag in de buurt van Carcassonne. Maar ook omdat ze het gerechtelijk onderzoek niet wil verstoren. De vrouw, Julie is haar nam en ze is vooraan in de veertig, werkt ongeveer een jaar als kassierster voor de supermarktketen Super U in Trèbes. Vorige vrijdag zat ze aan kassa 2 toen Radouane Lakdim daar gewapend binnenviel en bijna onmiddellijk enkele schoten loste.

Ongeveer een uur werd Julie onder schot gehouden. Ze vreesde dat ze het niet zou overleden. Ook al had de dader een paar keer gezegd dat hij haar niet zou doden. Maar hij had explosieven bij, beweerde hij.

Na een uur werd ze vrijgelaten en nam luitenant-kolonel Beltrama haar plaats in. Dat was zo afgesproken tijdens de onderhandelingen tussen gijzelnemer en ordediensten.

De politieman liet zijn gsm aan staan, zodat de speciale eenheden die een inval aan het voorbereiden waren, perfect konden horen wat er zich in het warenhuis afspeelde. Helaas, tijdens de interventie heeft de terrorist hem van dichtbij neergeschoten. Hij werd per helikopter afgevoerd, maar stierf ’s nachts aan zijn verwondingen.

Het besef dat ze het nog kan navertellen dankzij het moedige optreden van de luitenant-kolonel van de gendarmerie, maakt het trauma voor haar er alleen maar groter op. Ze wordt nu thuis, in de buurt van Carcassonne, opgevangen door haar familie,maar kan er geen moment niet aan denken. Ze zit onder de medicijnen en krijgt psychologische bijstand.

Ze is zelfs nog niet naar een van de vele herdenkingen en eerbetonen aan de politieman kunnen gaan die in Frankrijk worden georganiseerd. Omdat ze het gewoon nog niet aankan.

Laat helden zien, niet de moordenaars

Nicolle Beltrame, de moeder van de neergeschoten agent, doet intussen een opmerkelijke oproep. Ze vraagt de media om de foto van de dader niet meer te tonen. “Praat er niet over, laat hem niet zien. Je moet de helden laten zien, niet de moordenaars of die monsters”, zegt ze aan Bfmtv.fr

De vrouw is trots op haar zoon, ook al valt het verlies haar erg zwaar. “Als kind al kon hij zich helemaal wegcijferen voor anderen. Hij praatte weinig over zijn werk en waar hij mee bezig was. Maar toen ik vrijdag op de radio hoorde dat er een gijzeling aan de gang was en dat een luitenant-kolonel de plaats van een gijzelaar had ingenomen, wist ik onmiddellijk dat het mijn zoon was.”, zegt ze in de Franse media.

“Ik hoop maar een ding en dat is dat wat hij gedaan heeft, een beetje mag bijdragen aan een betere wereld.”

Vriendin van dader opgepakt

Intussen blijkt ook dat na de huiszoekingen van vrijdagavond het 18-jarige vriendinnetje van de terrorist is aangehouden. De vrouw, een Franse van Marokkaanse origine, stond ook bij de veiligheidsdiensten geregistreerd als geradicaliseerd.