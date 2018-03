Thibaut Courtois neemt geen blad voor de mond: “Onze backs staan vaak veel te hoog”

De harde woorden van Kevin De Bruyne zinderen nog steeds na bij de Rode Duivels. De middenvelder zette bondscoach ­Roberto Martinez in november vol in de wind door het systeem in vraag te stellen. In een exclusief interview met Sporza-journalist Peter Vandenbempt ging ook doelman Thibaut Courtois daar dieper op in. “Ik vind het systeem zeker niet te offensief, bij de Rode Duivels spelen we echter te vaak met de twee backs die te hoog staan.”

“We teren nog altijd te veel op ­talent”, was de opmerking van Kevin De Bruyne na de ontgoochelende 3-3 tegen Mexico. “Zolang er tactisch geen goed systeem staat, gaan we moeilijk­heden blijven hebben tegen landen als Mexico. Het is jammer dat we tot nu toe nog geen oplossing gevonden hebben.”

Voor Thibaut Courtois de Rode Duivels verliet om in Londen te revalideren van een hamstring-blessure, reageerde de doelman op de uitlatingen van De Bruyne. Dat de middenvelder aan de alarmbel trok, vindt Courtois een goede zaak. Hijzelf deed het destijds ook al in aanloop naar het EK.

“Niet te veel uit ons instinct spelen”

“Ja, ik ben akkoord met Kevin”, aldus Courtois. “Kijk, we hebben een ploeg die ver kan geraken, maar dan moet wel alles goed zitten. Die wedstrijd tegen Mexico toonde aan dat we niet te veel uit ons instincten van in het clubvoetbal mogen spelen. Bijvoorbeeld de manier waarop Kevin presst bij City is anders dan wij bij Chelsea. Wanneer je je moet laten terugzakken of uitstappen, dat was misschien niet altijd gesynchroniseerd en loopt het mis. En die pressing zat bij Mexico wel goed: hoe zij ons hoog vastzetten, hoe ze onze verdedigers niet lieten uitvoetballen en het ons zo niet gemakkelijk maakten,... Kevin had daarin gelijk, dat hebben we ook intern gezegd. Ik denk dat de trainer daar ook achter staat en ik heb deze week nu niet meegetraind maar ik denk dat er daan hard wordt aan gewerkt.”

“De backs staan vaak te hoog”

Courtois blijft echter fan van het systeem, een 3-4-3. “Ik speel met Chelsea een vergelijkbaar systeem en kan dus vergelijken. Ik vind het zeker niet te offensief, het hangt alleen af van hoe offensief de backs spelen. Bij de Rode Duivels spelen we te vaak met de twee backs die te hoog staan. Dan sta je met slechts twee, drie spelers die nog aan het verdedigen zijn waardoor je bij een tegenaanval uit positie staat. Zo hebben we misschien te veel goals geslikt in de rug of uit een voorzet waarbij de backs niet terug waren om te sluiten. Zoals tegen Griekenland en Bosnië. We moeten daarin een balans vinden. Tegen minder sterke ploegen kan je hoger en aanvallender spelen maar tegen topploegen moet je een balans houden met de restverdediging.”

“Ik denk dus niet dat het een slecht systeem is en ik denk ook niet dat het fel in vraag wordt gesteld: de jongens hier spelen er graag in en het gaat goed, maar we moeten het wel blijven analyseren. Zo is de verrassing er wel af. Net zoals bij Chelsea in ons kampioenenjaar, na een tijdje weten de ploegen wat ze moeten doen om ons lam te leggen. Daar moeten we oplossingen blijven voor vinden.”

“Elkaar meer pushen”

Het grootste pijnpunt in deze generatie is misschien wel de mentaliteit. Ook op het EK in Frankrijk was er niet altijd een over-mijn-lijk-mentaliteit. Die winnaarsmentaliteit was er bijvoorbeeld wel bij Portugal en Italië. “Ik denk dat iedereen in de groep wilt winnen, maar er is inderdaad een verschil tussen willen winnen en die echte winnaarsmentaliteit. Andere landen hebben daarin inderdaad een voorsprong op ons. Zo kunnen we van de Italianen wel iets van leren van hun grinta, hun emotie, hun strijderslust. Dat is iets wat wij misschien wat gemist hebben, bijvoorbeeld tegen Wales. Zij wilden het misschien nog net iets meer dan ons, met een groter strijdershart...”

“Misschien willen wij het vaak te mooi doen, niet op de vuile manier. Maar die mentaliteit heb je of heb je niet, dat is niet aan te leren. Maar als ploeg moeten we elkaar meer pushen, bijvoorbeeld bij een tegengoal moeten we elkaar op het veld of in de kleedkamer meer pushen. Dat is misschien toch de nederigheid als Belg. Nochtans geloof ikzelf ook dat het kan, natuurlijk. Portugal is als Europees kampioen een mooi voorbeeld dat het kan. We hebben de kwaliteiten, het is nu dat we moeten oogsten. Kevin heeft daarin gelijk.”

