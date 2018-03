Ondoordringbare zeilen moeten dieven uit trucks houden

Ardooie -

In de strijd tegen diefstal, vandalisme en illegale migratie in vrachtwagens heeft textielspecialist Sioen ondoordringbare zeilen met sensoren ontwikkeld. Het gaat om een wereldprimeur die de naam Passant meekreeg en vandaag werd voorgesteld in Ardooie. Het pilootproject zal getest worden in Oostende en het Nederlandse Moerdijk.