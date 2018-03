Burgemeester moet huwelijk voltrekken in gevangenis, maar dan blijkt bruid spoorloos

Antwerpen - “Het is eens iets anders om de week te beginnen.” Antwerps districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) werd maandagochtend in de gevangenis van Antwerpen verwacht om er een huwelijk te voltrekken. Alleen keerde de aanstaande bruid niet terug van haar penitentiair verlof, waardoor de trouw in het water viel.

“Ik had vanochtend een afspraak in de gevangenis in de Begijnenstraat”, vertelt Cordy aan de redactie van Het Nieuwsblad. “Maar onderweg kreeg ik telefoon. De toekomstige bruid had dit weekend penitentiair verlof, maar was nadien niet naar de gevangenis teruggekeerd. Het huwelijk kon niet doorgaan.”

Huwelijken in de gevangenis zijn sowieso erg zeldzaam. “Voor huwelijken zijn we altijd gebonden aan de locatie: de trouwzaal. Enkel in uitzonderlijke gevallen geeft de procureur toestemming voor een huwelijk op locatie. Als iemand zwaar ziek is bijvoorbeeld. Of bij huwelijken waarbij een gevangene betrokken is. Maar daar is dus altijd toestemming van de procureur voor nodig.”

Waarom de gedetineerde het weekend vrij niet had gebruikt om het huwelijk te plannen, is niet geweten. Of de bruid intussen terecht is en er alsnog een trouw komt, ook niet. “We willen de privacy van de mensen garanderen”, aldus Cordy.