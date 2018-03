Diksmuide - In de Steenstraat in Diksmuide is een persoon verdronken in een regenput. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeval gaat.

De brandweer en een MUG-ambulance zijn ter plaatse. Op dit moment is het nog niet duidelijk of het al dan niet om een wanhoopsdaad gaat.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be