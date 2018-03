Geen straf voor beloftenvoetballer die tegenstander in de rug schopt en verwondt

Gent - Een 18-jarige voetballer die vorig jaar tijdens een match in Gent twee schoppen in de rug gaf aan een tegenstrever, krijgt de gunst van de opschorting. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. De jongeman heeft intussen een agressietherapie gevolgd.

De feiten gebeurden tijdens een match van de beloften in Oost-Vlaanderen. “Omdat er geen scheidsrechter was opgedaagd, had de andere ploeg een arbiter aangeduid. Nadat een ploegmakker een rode kaart kreeg, vroeg hij aan zijn coach om hem te wisselen, omdat hij frustratie voelde opborrelen. Het was echter een nieuwe trainer die hem niet goed kende, en die liet hem verder spelen”, stelde de advocaat van de tiener.

De jongeman gaf opzettelijk twee schoppen in de rug van een tegenstander, die verwondingen opliep. “Mijn cliënt heeft alles bekend en heeft spijt. Hij werd een jaar geschorst door de bond en dat is heel zwaar voor hem. Voetbal was zijn leven en is zijn leven.”

De tiener had een agressietherapie gevolgd en kreeg de gunst van de opschorting. Hij krijgt geen straf als hij gedurende vijf jaar geen nieuwe strafbare feiten pleegt.