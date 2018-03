Pastoor wil Dutroux-handlanger Michel Lelièvre opvangen als hij vrijkomt: “Hij blijft een mens”

Michel Lelièvre (46), de voormalige handlanger van Marc Dutroux, komt binnen enkele jaren vrij. Wanneer hij de gevangenis verlaat, heeft hij in ieder geval één adres waar hij terecht kan: bij pastoor André Cools uit Aarlen. “Hij blijft een mens.”

Lelièvre mocht begin deze maand voor het eerst de gevangenis verlaten voor een dag en een nacht, ter voorbereiding voor het moment dat hij vrijkomt. De Aarlense pastoor André Cools heeft nu aan de Franstalige krant La Meuse laten weten Lelièvre op te willen vangen wanneer de man de gevangenis van Ittre verlaat. Niet om hem onderdak te bieden -dat lijkt de pastoor geen goed idee-, maar om hem te “gidsen in het leven”.

Cools kent Lelièvre al jarenlang, van toen de oud-kompaan van Dutroux nog in de Aarlense gevangenis zat, meldt VTM Nieuws. “Hij heeft daar een lange spirituele weg afgelegd en heeft zich daar ook laten dopen”, aldus de pastoor. “Hij heeft zijn straf aanvaard en heeft zich nooit voorgedaan als een slachtoffer. Wat de mensen ook over hem denken, hij blijft een mens.”

Over drie jaar zit Lelièvres gevangenisstraf van 25 jaar voor de ontvoering van An, Eefje, Sabine en Laetitia erop. Hij werd echter nog twee keer veroordeeld voor drugsbezit in de gevangenis, waardoor hij pas in oktober 2023 zijn volledige straf heeft uitgezeten.