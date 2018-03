Slachtoffer van loverboy wil andere meisjes waarschuwen met haar verhaal: “Van de ene hel in de andere”

Een 25-jarig Nederlands meisje dat tot tweemaal toe in handen is gevallen van loverboys, heeft voor het eerst haar verhaal gedaan om andere meisjes te waarschuwen. “Ik hield van hem, dus accepteerde ik alles van hem”, zegt ze bij RTL Nieuws. “Maar ik belandde van de ene hel in de andere.”

Eva laat ze zich tijdens het interview met RTL Nieuws noemen, het 25-jarige Nederlandse meisje dat in haar nog jonge leven twee keer in aanraking is gekomen met loverboys. Een eerste keer gebeurde het toen ze nog maar 15 jaar was en gedwongen werd tot seks met oudere mannen. Een afschuwelijke periode waar ze liever niet op ingaat, maar wel één die zodanig bleef hangen en haar zo kwetsbaar maakte dat ze vier jaar later opnieuw in de gedwongen prostitutie belandde.

“Op mijn 19de zocht ik via Hyves contact met een jongen die ik nog kende van vroeger”, vertelt ze. Na enkele berichtjes en afspraak is Eva verliefd. Het is wederzijds, zo blijkt uit de aandacht en de massa lieve berichtjes die ze van hem krijgt. Dat duurde enkele maanden, tot hij plots afstandelijk begint te doen. “Hij stootte me af en stuurde veel minder berichtjes.”

Drugs

En toen begon hij over zijn drugsgebruik. “Hij vertelde me over en nam me in vertrouwen. Ik hield van hem, dus accepteerde ik alles. Door zijn verhalen werd ik nieuwsgierig en wilde ik ook wel eens drugs proberen.”

Het begin van een donkere periode. In het drugspand waar hij haar mee naartoe nam, is een 58-jarige man de baas. Hij is ook voor Eva een soort van vertrouwenspersoon, bij wie ze terechtkan op moeilijke momenten. Maar ook hij merkt dat de dan 19-jarige Eva steeds meer drugs, van pilletjes tot cocaïne, heroïne en crack, neemt.

Foto: Getty Images/iStockphoto

200 euro

Wanneer ze hem toevertrouwt dat ze wat geldproblemen heeft, voelt hij de tijd rijp om haar een voorstel te doen. “Hij zou me royaal betalen als ik één keertje seks zou willen met hem. 200 euro, dat vond ik een bom geld. Als mijn vriendje het ermee eens was, wilde ik het doen. Zo zwaar onder invloed was ik. Ik kon niet meer goed nadenken.”

Na het akkoord van haar vriendje gaat ze effectief met de oudere man naar bed. “Dat had ik al meegemaakt, dus ik dacht: ik kan dit. Ik draaide de knop om en onderging het lijdzaam.” 200 euro was haar beloofd, maar ze kreeg er slecht 20. Meer zou ze ook niet krijgen van de ontevreden man. “Volgende keer moet het beter, zei hij me. Volgende keer, dacht ik, en ik had iets moeten zeggen. Maar ik zei niets.”

Het zou niet de enige keer zijn dat ze het bed deelt met de oude man. “Ik besefte wel dat het niet klopte en ik voelde me verraden, niet verkracht. Maar ik heb zelf ja gezegd en koos er zelf voor. Ik werd gemanipuleerd.” De volgende keer gebruikte hij zelfs geweld. “Ik zag in één klap zijn karakter omslaan, van iemand bij wie ik altijd terechtkon naar een monster.”

Meerdere mannen

Vanaf dat moment lijkt haar lichaam niet meer haar eigen bezit, maar dat van de man. Hij beveelt haar om seks te hebben met een andere man en zelfs met meerdere mannen. Eva belandt van de ene mensenhandelaar bij de andere, ondergaat geestelijke en lichamelijke mishandeling zonder ooit geld te krijgen.

“Ik vertelde niemand er iets over. Ik raakte steeds verder verwijder van mijn ouders en vrienden en op school kwam ik nog maar heel zelden. Door mijn donkere huid vielen de blauwe plekken niet op en merkte niemand het. Wanneer mijn ogen waren dichtgeslagen, bleef ik gewoon een paar dagen bij mijn loverboyvriendje slapen. Dan zagen ze het thuis niet.”

Alle hoop weg

Zo kan het niet langer, beseft Eva. Dus vertelt ze een docente erover. “Ik moest bij haar komen omdat ik er zo weinig was. Ik besloot het haar te vertellen, zodat ze mijn ouders zou bellen en het gedaan zou zijn. Maar toen ik haar zei dat ik van mijn lief seks moest hebben met een 58-jarige man voor geld, zei ze dat ik moest vertrekken omdat ik niet de leeromgeving van een student had.”

Eva voelt de grond wegzakken onder haar voeten, alle hoop is weg. “Ik dacht dat ik er nooit meer zou uitkomen. Het maakte allemaal niet meer uit.” Ze gaat thuis weg en slaapt zelfs een tijdje op straat. “Ik had het gevoel dat ik alles en iedereen kwijt was. Mijn ouders hebben me nooit laten vallen, hoor, maar door de eenzaamheid die ik voelde besefte ik dat niet.”

Vriendin

Het is uiteindelijk een telefoontje van haar beste vriendin dat iets in haar verandert. “Ik was op dat moment weer actief in het circuit en sliep bij mijn loverboyvriendje. Maar toen zij me belde en zei dat ze in een moeilijke periode zat, wilde ik per se naar haar toe op een moment dat ik eigenlijk moest werken. Ze lieten me toen kiezen tussen hen en haar. Ik heb voor mijn vriendin gekozen en moest oprotten.” Wanneer ze later die dag een sms’je krijgt om te vragen waar ze blijft, is ze duidelijk: Volgens mij begreep je me niet, ik kom nooit meer terug, antwoordt ze.

Een drastisch einde na 2,5 jaar, maar helaas niet het einde van haar problemen. “De klap kwam pas toen ik eruit stapte. Het ging heel snel bergafwaarts met mij en ik kreeg zelfmoordneigingen.” Ze wordt opgenomen in een gesloten centrum. “Een andere hel”, noemt ze dat zelf. “Ik weet niet wat erger was: in de mensenhandel of in dat centrum.”

Een opvangorganisatie brengt even later gelukkig wel positieve verandering. “Dankzij hen heb ik mijn leven weer op de rails gekregen. Zij leerden me om mijn negatieve ervaringen om te buigen naar iets positief.”

Watch Nederland

Dat laatste probeert ze nu te doen bij Watch Nederland, een organisatie die strijd tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen. Ze helpt er met het herkennen van advertenties die seks met minderjarigen aanbieden en stelt mee lokadvertenties op, om daders te kunnen vatten.

“Ik weet waar ik op moet letten. Als iemand neerbuigend over zichzelf praat, kan dat al een signaal zijn van gedwongenheid. Meisjes zeggen echt niet zelf dat ze een geil sletje zijn en zonder condoom genomen willen worden. Ook verdacht is het aanbieden van extreme handelingen. Heel goedkoop of extreem duur zijn doet ook een alarm afgaan. Ik kijk daar allemaal naar. Ik weet veel door mijn ervaringen en hoop daarmee iets te kunnen betekenen en veranderen.”