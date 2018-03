Argentijnse bondscoach: “Messi heeft een revolver tegen zijn hoofd. Als hij het WK niet wint, wordt hij doodgeschoten”

Lionel Messi staat opnieuw voor een levensbelangrijke zomer. De Argentijnse sterspeler heeft in zijn carrière zowat alles gewonnen wat er te winnen valt… behalve het WK. Messi kon nog nooit zijn land naar de eindzege op een WK leiden. Die immense druk weegt op zijn schouders, zo meent de Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli. “Messi heeft een revolver tegen het hoofd staan: het WK. Als hij het niet wint, wordt hij doodgeschoten. Daardoor kan hij niet ten volle genieten van zijn talent.”

“Ik denk dat de negativiteit rond het internationale voetbal Messi schaadt. Dat terwijl ik denk dat ik momenteel de coach ben van de beste speler ooit. Hij staat al tien jaar onafgebroken helemaal aan de top van het voetbal”, zo meent Sampaoli in zijn boek ‘Mis Latidos’. Die komt volgende maand uit, maar de opvallende passage over Lionel Messi werd nu al uitgebracht in een voorpublicatie.

“Lionel Messi heeft een revolver tegen het hoofd staan: het WK. Als hij het niet wint, wordt hij doodgeschoten. Daardoor kan hij niet ten volle genieten van zijn talent”, vindt de Argentijnse bondscoach. Argentinië begint op 16 juni aan de jacht op de eindwinst op het WK. Dan speelt het de eerste groepsmatch tegen IJsland.