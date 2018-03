Schooldirecteur komt met opmerkelijke maatregel tegen school shootings: een emmer stenen

Een directeur van een middelbare school in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een opvallende maatregel in het leven geroepen tegen schietpartijen: mocht er een schutter de school binnendringen dan staat er in ieder klaslokaal een emmer stenen klaar om de dader mee te bekogelen.

Vorige maand richtte de 19-jarige ex-student Nikolas Cruz een bloedbad aan op een school in Parkland, Florida. Daarbij kwamen zeker zeventien personen om het leven. Nog altijd liggen er gewonde studenten in het ziekenhuis. Door de schietpartij laaide het wapendebat in de Verenigde Staten opnieuw op. Het Witte Huis is bezig met een wetsontwerp voor het verbod op zogenaamde bump stocks -een type kolf dat een halfautomatisch geweer volautomatisch laat vuren.

Maar ook op scholen door het land worden maatregelen genomen tegen schietpartijen. Zo ook op de Blue Mountain High School in Pennsylvania. Directeur David Helsel heeft in ieder klaslokaal een emmer stenen laten plaatsen, om eventuele schutters mee te belagen. “Wanneer een gewapend persoon een klas probeert binnen te dringen, wordt diegene verwelkomd door een lokaal vol leerlingen met stenen”, aldus Helsel volgens de BBC. “We hebben leerlingen met een stevige worp, hard kunnen gooien. Binnendringers zullen worden gestenigd.”

De directeur voegt eraan toe dat hij speciaal voor rivierstenen heeft gekozen. Die hebben de juiste grootte om “de nodige pijn te veroorzaken en zo voor afleiding kunnen zorgen”, meldt New York Daily News. Helsel benadrukt verder dat de stenen een laatste redmiddel zijn.