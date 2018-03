Slovaaks international valt flauw en slikt tong in maar wordt gered door ploegmaat (en voetbalt gewoon verder)

Het zijn huiveringwekkende beelden, die weliswaar wel een happy end kennen. Slovaaks international Martin Skrtel kroop door het oog van de naald in de oefeninterland tegen Thailand. De voormalige verdediger van Liverpool, en momenteel aan de slag in Turkije bij Fenerbahce, viel flauw nadat hij een bal van dichtbij staalhard in zijn aangezicht kreeg. Zijn alerte ploegmaat Ondrej Duda zag echter dat hij daarbij zijn tong had ingeslikt: Duda greep in en even later voetbalde Skrtel de wedstrijd gewoon verder uit.