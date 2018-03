Cybercriminelen gaven vanop afstand opdracht aan bankautomaten om geld ‘uit te spuwen’

De Spaanse politie heeft het brein achter een bende cybercriminelen opgepakt die voor meer dan een miljard euro heeft gestolen, ook in ons land. Via schadelijke software konden ze zelfs bankautomaten vanop afstand opdracht geven om geld ‘uit te spuwen’.

De bendeleider werd nu in Alicante gearresteerd en het gerecht denkt nu heel het netwerk te kunnen oprollen. De cybercriminelen vielen al jaren banken aan in meer dan veertig landen. Onder andere in België maar ook in Spanje, Groot-Brittannië en Rusland werden slachtoffers gemaakt met schadelijke software (malware), zegt Europol dat het onderzoek coördineerde.

Steven Wilson, hoofd van het Europese cybercriminaliteitcentrum van Europol, is tevreden dat ze de bende nu een zware slag konden toebrengen. “Deze wereldwijde operatie is een groot succes voor de internationale politiesamenwerking op het vlak van cybercriminelen.”

De dader gingen steeds op dezelfde manier te werk: eerst stuurden ze e-mails met besmette bijlagen naar medewerkers van banken. Die mails waren zogenaamd afkomstig van echte bedrijven. Als een nietsvermoedende medewerker de bijlage opende, werd de schadelijke software geïnstalleerd. In het begin gebeurde er niets. Maar beetje bij beetje konden de daders doordringen in de belangrijke systemen van banken.

Foto: Europol

De georganiseerde misdaadgroep startte zijn hightech criminele activiteiten eind 2013 en perfectioneerde gaandeweg de manier van werken en de software waarmee ze banken aanvielen. Ze omzeilden zelfs de meest geavanceerde beveiligingssystemen.

Opvallend is dat ze er zelfs in geslaagd zijn om vanop afstand bankautomaten te bedienen en opdracht te geven om geld ‘uit te spuwen’. Handlangers gingen de biljetten dan ophalen. Benadeelden zagen meestal pas nadien dat er grote bedragen van hun rekeningen werden gehaald.

De criminele winsten werden witgewassen via virtuele munten. De bendeleden kochten er nadien luxegoederen, auto’s en huizen mee. De totale buit wordt op meer dan een miljard euro geraamd.

In ons land is het voorlopig niet bekend welke banken slachtoffer werden. Wel is het zo dat de grootbanken erg beducht zijn voor dit soort van aanvallen en dat ze er hun personeel permanent voor waarschuwen en zelfs testmails sturen om na te gaan dat er geen schadelijke mails worden geopend.