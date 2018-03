Nog nooit zoveel meldingen van slavernij in Groot-Brittannië

De Britse autoriteiten hebben vorig jaar meer dan vijfduizend meldingen gekregen van potentiële slachtoffers van moderne slavernij en mensenhandel. Dat zijn er meer dan ooit tevoren, zo stelt het National Crime Agency (NCA).

Dikwijls worden de slachtoffers gedwongen tot dwangarbeid of worden ze seksueel uitgebuit. Opvallend in de statistieken is de toename van kinderen. Volgens het NCA fungeren die dikwijls als drugskoeriers en brengen ze heroïne en cocaïne vanuit de grote steden naar de landelijke gebieden en de kuststreken in Groot-Brittannië. “Aanvankelijk worden ze gelokt met geld maar als snel worden ze gedwongen met geweld”, zegt Tom Dowdall, vicedirecteur van de NCA.

In totaal zijn vorig jaar 5.145 gevallen gemeld, dat is een toename met 35 procent in vergelijking met 2016. Het NCA is de leidende onderzoeksautoriteit inzake georganiseerde misdaad in Groot-Brittannië en houdt sinds 2009 statistieken bij omtrent slavernij en mensenhandel.