Vrachtwagenchauffeur riskeert leven wanneer hij u-bocht maakt op smalle brug

Een vrachtwagenchauffeur heeft voor heel wat klamme handjes gezorgd toen hij besloot om te draaien op een smalle brug. De man uit China nam heel wat risico’s om zijn vrachtwagen te keren, en kreeg daarbij hulp van een andere voorbijganger.

“Het was een gevaarlijk manoeuvre, maar we zijn er toch maar in geslaagd”, zei de bestuurder achteraf. Op het internet gaan de beelden momenteel viraal. “Kan iemand mij de gegevens van die chauffeur bezorgen? Ik heb dringend iemand nodig die zo goed kan rijden”, klonk het. Maar naast verbazing liet de man ook veel mensen geschrokken achter. “Je gaat me niet vertellen dat er echt geen beter moment was om de auto te keren? Dit is verschrikkelijk om naar te kijken.”